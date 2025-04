Alberto Cifuentes está "contento y orgulloso" de un triunfo que es "una bocanada de aire fresco"

El entrenador del FC Villanovense, Alberto Cifuentes, se mostró “muy contento y orgulloso” por la victoria conseguida por su equipo sobre la Real Balompédica Linense (1-0) que mantiene a los serones en la pelea por la permanencia en Segunda Federación. “Este triunfo nos libera de la tensión, nos permite seguir creyendo que podemos, porque no tenemos nada que perder”.

“Salimos mal en la primera parte, ni a mí ni a nadie el primer tiempo que hicimos, porque no teníamos esa energía que necesitaba el partido, no interpretamos bien la presión del rival y no estuvimos cómodos”, asumió el preparador de los Villanos. “Las poquitas veces que intentábamos algo, perdíamos el balón muy rápido”.

“Después del descanso conseguimos llegar más arriba, jugando por abajo mientras que la Balona lo hacia con más juego directo”, analizó. “Apretamos, especialmente en los últimos veinte minutos para buscar ese gol y lo encontramos con un gol de cabeza de Benji, que no es habitual en él”, agregó.

“Después de eso nos las ingeniamos para achicar aguas y lograr una victoria sufrida, sin buen juego, típica de estas últimas semanas”, recalcó. “Es la primera vez que ganamos dos partidos seguidos”.

“La Balona venía en una dinámica muy mala y muchas veces la diferencia en estas situaciones está en anotar un gol o recibirlo y hemos sido nosotros los que hemos tenido ese acierto, hemos sabido defender muy bien las estrategias e incluso al final, con ellos volcados, pudimos hacer el segundo en una contra”, dijo.

“Ganar es una bocanada de aire fresco, nos permite irnos a casa orgullosos con independencia de que hayamos cometido errores”, insistió. “Es una satisfacción darle alegrías a mucha gente y lo que queremos es seguir dándoselas en los próximos días, aunque soy honesto, aunque subimos un puesto, soy pesimista aunque ojalá dentro de dos semanas tenga que decir que me equivoqué”.