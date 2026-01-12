Muere Carlos Sequera, histórico defensa de la Balona

La Real Balompédica Linense estaba de luto. El pasado fin de semana falleció en su Melilla natal Carlos Sequera (29 de diciembre de 1944), un defensor que militó en el equipo de La Línea durante dos temporadas, es decir, entre 1969 y 1971). El cuerpo sin vida del exfutbolista recibió cristiana sepultura en la mañana de este lunes. En 2014 la Balona rindió homenaje al zaguero en los prolegómenos de un encuentro de liga que el conjunto nortafricano disputó en el Álvarez Claro, curiosamente frente al Algeciras CF.

Sequera, un defensa duro, al estilo de la década de los setenta, defendió a lo largo de su trayectoria deportiva las camisolas, entre ellos, de diferentes conjuntos melillenses, el Adra, el Antequerano y el Atlético de Ceuta, y afrontó el final de su carrera en La Línea.

El añorado presidente Alfredo Gallardo le envió una camiseta de la Balona con su nombre en 2014, poco después de que sufriese un accidente. "Tuvimos conocimiento de que andaba algo delicado de salud, de que siempre decía que para él la Balona era algo especial y que tenía ilusión por tener una camiseta y en cuanto hemos tenido oportunidad se la hemos hecho llegar", relató entonces el mandatario, que subrayó: "Todos los jugadores que han pasado por este club son un patrimonio al que hay que cuidar".

El zaguero, que disputó 28 partidos aquella temporada, fue fichado en el verano de 1969 por la directiva que presidía el añorado Paco Medica y tuvo como entrenador en su primera andadura al malagueño Antonio Carmona Ros ("un tipo estupendo", dijo de él en una entrevista concedida a Europa Sur), con el que formaba tándem -es un decir- otro hombre emblemático del futbol linense, Antonio Reyes.

En la 1969-70 la Balona militó en el Grupo VII de Tercera, en el que compitió con equipos tan relevantes como Cádiz, Recreativo de Huelva, Xerez Deportivo, Sevilla Atlético o Algeciras. Fue la andadura del estreno del Municipal (entonces José Antonio), inaugurado con un empate, merced al recordado gol de Cáceres, frente al conjunto de Carranza, que literalmente se paseó por la competición. También fue la campaña del regreso a la Copa del Generalísimo, en la que los de La Línea fueron eliminados por el Plus Ultra.

Toño y Quincoces (porteros); Armas, Bidegain, José Luis, Sequera, Mauri (defensas); Cáceres, Platero, Orrillo, Cruz, Huertas (centrocampistas); Aranda, Infantes, Sánchez, Fali, Lara y García (delanteros) formaban la plantilla.

La 1970-71 fue una andadura mucho más dura para los linenses, que por primera vez en muchos años se tuvieron que contentar con evitar el descenso. Los balonos fueron eliminados de la Copa por el Badajoz, evitaron el descenso a Regional en la penúltima jornada y se vieron abocados a disputar una promoción por la permanencia, de la que salieron airosos.

Carlos Sequera participó en 35 partidos, repartidos entre la fase regular de la Liga, el torneo del KO y la promoción de permanencia en Tercera, que enfrentó a la Balona con un equipo precisamente de Melilla, el Real, por lo que tuvo un significado especial para el futbolista, sobre todo la victoria a domicilio (0-1) refrendada con una goleada a la sombra del Peñón.

Juan Vázquez y Paquirrini dirigieron un plantel que integraban: Toño, Quincoces y Pedrosa (porteros); Armas, Sequera, Mota, Málaga, Nono y Escudero (defensas); Cáceres, Platero, Cruz, Llanos, Aragón y Millán (centrocampistas); Infantes, Aranda, Fali, Añoño, Isidoro, Hermida, Bancalero y Quirós (delanteros).