Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 17ª jornada

La 17ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación cerró la primera vuelta de la temporada con el asalto del Ciudad de Lucena al liderato del Bollullos CF, lo que significa que el equipo de Lucena se alza con los honores de campeón de invierno 2025/26. El Cádiz Mirandilla y el Dos Hermanas volvieron a pinchar, tropiezos que aprovechó la Balona con su victoria en Conil en su primer partido de 2026.

Los de La Línea se encuentran en la sexta plaza con 28 puntos, pero tienen un cartucho en la recámara, el encuentro aplazado que disputarán el próximo miércoles ante el Atlético Central, el duelo de la semana anterior que se aplazó por el fuerte temporal de la borrasca Francis. La Balona tiene la oportunidad de alcanzar el ecuador de la competición con 31 puntos y arrebatar la tercera posición al Central, quien a su vez aspira a igualar en el liderato a 33 puntos. La zona noble estará muy pendiente de lo que ocurra el miércoles 14 de enero en el Ciudad de La Línea.

La jornada arrancó el sábado con el empate sin goles de este sábado entre el Ceuta B y el San Roque de Lepe. La falta de acierto condenó a dos equipos que están en la pugna por las plazas de playoff de ascenso. Pese a jugar con uno menos, el filial de David Polaco tuvo varias ocasiones para adelantarse, sobre todo un penalti en el minuto 82 que lanzó Cobo y paró Dani Martín. En el tiempo añadido, Pablo Gómez falló una clara ocasión para los leperos. El Ceuta B se aferra a la quinta plaza con 29 puntos a la espera de lo que haga la Balona el miércoles. El San Roque de Lepe, que solo ha perdido uno de los cinco últimos choques, se sitúa con 25 puntos, al acecho de la zona de privilegio.

El Bollullos se dejó el liderato y el título de invierno en Utrera. Un gol de Álex Sánchez en el minuto 55 decantó la balanza en el San Juan Bosco, donde se aferran a la reacción de los utreranos en la segunda vuelta. El Utrera se aúpa hasta los 15 puntos, más cerca de poder escapar de las llamas del descenso. El Bollullos de Calle, que ha perdido dos de los tres últimos choques, se queda con 33 puntos y acaba una primera vuelta enorme, solo desplazado de la primera posición por la mejor diferencia de goles del Ciudad de Lucena.

Y el Ciudad de Lucena se dio un festín en Dos Hermanas. Los celestes arrasaron con una goleada (2-4) con la que acabaron con la racha de cuatro empates sin marcar seguidos como visitantes. Los de Antonio Jesús Cobos se adelantaron por medio de José Cruz, pero los de Emilio Fajardo igualaron de penalti en botas de Sillero. Hugo, Canty y Nacho sentenciaron para los lucentinos antes de que Vargas maquillase al final, también con una pena máxima. Segunda derrota seguida para el Dos Hermanas de Fajardo, que se frena en los 26 puntos tras el gran empuje que tuvo el relevo en el banquillo. El Ciudad de Lucena se encarama en la cima con 33 puntos y +17 de diferencia goleadora.

El Cádiz Mirandilla se vio sorprendido por el Tomares en El Rosal. El batacazo confirmó el bajón de los amarillos, con cuatro derrotas en cinco semanas. Los sevillanos se llevaron todo el botín tras insistir con un gol de Raúl Vega en el minuto 89. El Mirandilla se sostiene cuarto con 29 puntos aunque con una crisis de resultados obvia. El Tomares dio el salto a los 16 puntos para tomar algo de oxígeno en su pelea por evitar el descenso.

El Chiclana CF, el próximo rival de la Balona, corroboró su buen momento con una victoria en el Municipal chiclanero ante un Atlético Onubense a la baja. El filial del Recreativo de Huelva se puso por delante con un tanto de Paco Cantal, pero los locales fraguaron a fuego lento su remontada en el último: Adrián y Mawi dieron la vuelta al marcador. El Chiclana sigue la estela de la Balona con 28 puntos. El Onubense ve acercarse el peligro con 18 puntos y una sola victoria en las últimas cinco semanas.

El Pozoblanco zanjó su bache con una victoria en su visita al Córdoba B. Los vallesanos se tuvieron que adelantar por dos veces para sumar unos puntos vitales. Fran Gómez marcó pronto y Miguelón neutralizó la ventaja antes del descanso. Javi Vargas marcó la diana decisiva en el minuto 51. El Pozoblanco sonríe después de varias semanas y se coloca con 24 puntos en la zona media, justo por delante de un Córdoba B que ha perdido fuelle y se atasca en los 22 puntos después de tres tropiezos consecutivos.

El Coria se resiste a arrojar la toalla y arañó un empate ante el Castilleja con un gol en el minuto 98. Gonzalo rescató un punto en el Guadalquivir en un partido que los de la Cuesta pusieron de cara al cuarto de hora por medio de Cazorla. El colista Coria suma su sexto punto de la temporada (solo ha logrado una victoria) mientras que el Castilleja se pone con 15, penúltimo, y tras haber dejado escapar una oportunidad para salir de los tres últimas posiciones.

El Atlético Central suma y sigue. Los blanquinegros se llevaron el derbi hispalense ante el Sevilla C gracias a un tempranero gol de Manu Gavilán. Es la tercera victoria consecutiva de un Central que se sitúa tercero con 30 puntos antes de saldar la primera vuelta el próximo miércoles en el Ciudad de La Línea ante la Balona. El Sevilla C se queda con 19 puntos en la tabla.