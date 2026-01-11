La Balona hace los deberes en Conil y empieza 2026 con victoria (0-2)

La Real Balompédica Linense sumó sus tres primeros puntos del nuevo año en el campo del Conil, tras imponerse por 0-2, en partido de la jornada 17ª del grupo X de Tercera Federación. Lo hizo en una segunda parte muy distinta a los primeros cuarenta y cinco minutos, afortunadamente. Los ajustes del entrenador, David Sánchez, en su planteamiento y los aciertos en las jugadas ensayadas y de cara a la portería contraria, cambiaron para bien el primero de los tres partidos que tienen los albinegros en su particular semana de maratón con el aplazado ante el Atlético Central el próximo miércoles en La Línea y el desplazamiento del domingo a Chiclana.

David Sánchez dejó en el banquillo a Boateng y dispuso un doble pivote con Lanzini y Aschalew para generar juego y crear ocasiones para Diego y Juaniyo, con Cascajo y Pepe Rincón entrando por las bandas. Este planteamiento, ejecutado con la intensidad necesaria, se tradujo en un dominio claro de la Balona en el primer cuarto del primer tiempo. La mejor ocasión la tuvo Cascajo en el minuto 13, cuando mandó el balón al palo de la portería defendida por Álex Navas.

Pero pasado el minuto quince se fue reduciendo el empuje de los linenses, relevados por un buen toque de balón del Conil. Fallaba algo más que la bajada en el ritmo. La pelota no terminaba de llegar, en primer término, a la zona de creación con la continuidad y claridad suficientes pese a los ofrecimientos, principalmente de Aschalew, y cuando se conseguía la profundidad, no había acierto para culminar la jugada con peligro.

El balón no terminaba de llegar a ninguna de las dos áreas pequeñas y, por momentos, fueron los amarillos los que hilaban más los pases con cierta calidad. Se había empleado con cierta dureza el Conil y ralentizando sus acciones para reducir la presión albinegra, y así fue consiguiendo adormecer el juego sin grandes ocasiones, pero controlando a una Balona que no terminó de lograr mayores oportunidades, dignas de mención, que la referida de Cascajo en el minuto 13.

Aschalew patea el balón frente a un rival del Conil / Miguel Rodríguez/Janda Bahía

Todo se ensaya

El cambio se operó en la Balona y se notó en la segunda parte. Lanzini subía con claridad y se situaba cerca de los centrales en la salida de balón, dando comienzo a un juego más hilvanado. El equipo linense no tuvo la intensidad inicial de la primera parte, pero sí mucha mayor convicción y acierto. El Conil intentó sin éxito imponer su juego, pero la situación del partido dio un giro radical a partir del gol albinegro, que llegó pronto.

Fue la estrategia, sí, a saque de córner. Le llegó el balón, botado cerca, a Pepe Rincón, que consiguió centrarlo y Juaniyo cabeceó con facilidad y destreza hacia dentro de la portería amarilla. La complicación contra la que había luchado el equipo de David Sánchez durante los primeros cuarenta y cinco minutos se deshacía a partir de romper el marcador con el primer tanto.

No fue el Conil un rival fácil, ni mucho menos, pero sí blando. El conjunto de Jesule demostró ser equipo de media tabla, aspirante a la permanencia, pero poco más. La Balona fue imponiendo su control pese a los intentos de crear jugadas de su rival. Los cambios del técnico albinegro ayudaron a fortalecer a su equipo, otro acierto más de la segunda parte que varios cientos de aficionados linenses vivieron en directo en las bandas y en la pequeña grada del Pérez Ureba.

Entraron Alvarito por Diego, en el minuto 65, y Boateng y Zaki, por Aschalew y Juaniyo, en el 73. Todos mejoraron el juego, lo que se tradujo en el segundo gol a poco de que entraron los más recientes ingresos en el campo. Fue Zaki quien le pasó el balón a Alvarito que, de forma inteligente, mandó el balón ajustado a uno de los lados de la porteria conileña, pero sin posibilidades de alcanzarlo para Álex Navas.

Ficha técnica Conil CF (0): Álex Navas, David Gómez (Cruz, 77'), Ezequiel, Víctor Olmo, Pepe, Mario Sánchez (David, 57'), Oliva, Cuenca (Diego Pérez, 77'), Saúl, Acosta y Orihuela. Real Balompédica Linense (2): Antonio Hermosín; Chey, Diego Domínguez, Julio Algar, Pedro Morillo; Lanzini (Moyano, 82'), Aschalew (Boateng, 74'), Cascajo (Sergio Pérez, 82'), Pepe Rincón, Juaniyo (Zaki, 74') y Diego (Alvarito, 65'). Árbitro: Rafael Gavilán García (Huelva). Mostró tarjeta amarilla a Juaniyo (63') y Alvarito (78') por la Balona; y a un miembro del banquillo (23'), que no reflejó en el acta, y a Orihuela (58') por el Conil CF. Goles: 0-1 (49') Juaniyo. 0-2 (75’) Alvarito. Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada del grupo X de Tercera Federación en la temporada 2025-2026, disputado en el estadio José Antonio Pérez Ureba, de Conil, con piso de césped sintético. Varios cientos de aficionados de la Balona animaron a su equipo en directo.

El resto de lo que quedó del partido fue la demostración de oficio de la Balona y el ímpetu sin orden, y sin acierto, del Conil. Cascajo necesitó el cambio, ya desfondado físicamente, y entró Sergio Pérez, como también Lanzini, relevado por Moyano. Todos contribuyeron a la victoria.

La Balona fue mejor en la segunda parte y lo tradujo en goles, que era de lo que se trataba. El año 2026 empezó con retraso, pero comenzó de la mejor forma, más si cabe en una semana en la que aguardan dos partidos, lo que son seis puntos potenciales, para un club que aspira a lograr el ascenso de categoría, camino en el que demuestra querer estar.