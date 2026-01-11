David Sánchez: "Para lograr un objetivo lo primero que hay que hacer es respetar la categoría"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, mantuvo su receta y sus reflexiones sobre el camino que atraviesa su equipo tras la victoria en Conil. El preparador mostró su satisfacción por varias razones y apeló a la humildad y a la paciencia después del primer triunfo de 2026, el logrado en la 17ª jornada del grupo X de Tercera Federación.

"Hemos empezado muy bien, los primeros diez o quince minutos, pero después sabíamos que se iba a igualar el partido. En la segunda parte hemos salido más enchufados y hemos sido más efectivos", resumió. "Al final es muy difícil sostener el ritmo de los primeros minutos. Paciencia, que esto es muy largo", añadió más tarde en su comparecencia ante los medios de comunicación.

"Mi sensación es que hemos tenido el partido más controlado que en Utrera. Allí fue más loco. Estoy contento por los tres puntos porque nos vienen muy bien en una semana importante de tres partidos, y contento también por los que han entrado nuevos, que han jugado a buen nivel, y por la portería a cero. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, ganar", valoró, con menciones a Zaki y a Alvarito por su nivel de juego y su intensidad en los entrenamientos.

"Para lograr un objetivo lo primero que hay que hacer es respetar la categoría y a los rivales. Lo digo por experiencia. Hay mucha igualdad, y hay que tener mucha humildad", declaró, en una cita postpartido en la que recordó varias veces algunos de los anteriores encuentros disputados por su equipo, principalmente al de Utrera..

Respecto al calor que recibe de la afición, Sánchez se mostró muy agradecido: "La afición siempre me ha demostrado cariño. El sábado fui a ver un equipo benjamín y muchos me dieron ánimo. Me da vergüenza que coreen mi nombre".