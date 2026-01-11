El Conil - Balona de Tercera Federación, en directo

\u00a1Buenos dias! La Real Balomp\u00e9dica Linense vuelve a competir en 2026. Su primer partido del a\u00f1o ser\u00e1 hoy, a partir de las 12:00 horas en Conil, correspondiente a la 17\u00aa jornada de liga del grupo X de Tercera Federaci\u00f3n. El encuentro con el que deber\u00eda haber comenzado el nuevo a\u00f1o, en el Estadio Ciudad de La L\u00ednea contra el Club Atl\u00e9tico Central fue suspendido por la previsi\u00f3n de lluvias por el paso de la borrasca Francis. Ese partido se jugar\u00e1 el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles, d\u00eda 14. El entrenador de la Balona, David S\u00e1nchez, cuenta con toda la plantilla, salvo dos jugadores, que son Ruben Olea -operado de su rodilla izquierda esta semana- y Adri Valiente, que no ha podido entrenarse durante toda esta semana por las consecuencias estomacales de un gripe. Vuelve a estar a su disposici\u00f3n el portero Antonio Hermosin, que ya ha cumplido su sanci\u00f3n federativa. El Conil CF recibir\u00e1 a los albinegros despu\u00e9s de empatar sus dos \u00faltimos partidos en los \u00faltimos minutos. El equipo que entrena Jes\u00fas Barbadilla Jesule, ahora situado en la parte media de la tabla clasificatoria, cuenta en sus filas con el jimenato Ezequiel Le\u00f3n y el exjugador balono V\u00edctor Olmo. Los amarillos no cuentan con bajas para su partido de hoy.