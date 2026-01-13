El Atlético Central llega a La Línea a tiro de coliderato tras enlazar cinco triunfos en seis partidos

El Atlético Central llega este miércoles (19:00) al Ciudad de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica en partido aplazado de la decimosexta jornada del grupo X de Tercera Federación en tercera posición y a tiro de coliderato.El rival de los albinegros desembarca después de enlazar tres victorias seguidas —cinco en sus seis últimos partidos— y su única baja confirmada es la de Gabi Lorente, lesionado de larga duración.

El conjunto hispalense, por aquello de que comparte campo con el Alcalá, disputó el último partido de la jornada del pasado fin de semana (domingo a las 16:30), lo que implica que llega con algunas horas menos de descanso que la Balona, que jugó ese mismo día, pero por la mañana en Conil.

En el plantel figuran el exbalono Luis Madrigal, que llegó en invierno del curso pasado procedente del Cornellà; Raúl Navas, que a sus 37 años acredita haber vestido las camisetas de la Real Sociedad, el Eibar y Osasuna en Primera, así como las de Las Palmas, Cartagena y Mirandés en Segunda, además de la del Recreativo de Huelva; Esteban Sachetti, de 40 años, formado en el Sevilla y con amplio pasado en la máxima categoría de Chipre, y que también jugó en San Fernando; o el exalgecirista Jesús Marrufo, que también defendió los intereses del San Roque de Lepe.

El exbalono Luis Madrigal, en un partido con el Atlético Central / Atlético Central

El centrocampista Juan Soto fue homenajeado el pasado domingo en los prolegómenos del encuentro entre el Central y el Sevilla C porque cumplió 100 partidos con el equipo albinegro, que previsiblemente utilizará ante la Balona su segunda indumentaria, que mezcla los colores rojo y verde.

Después de un comienzo titubeante (sólo ganó cuatro de los diez primeros partidos), el conjunto que entrena José Antonio Gordillo sólo ha firmado una derrota (en casa ante el San Roque de Lepe) y ha hilvanado cinco victorias (en sus visitas a Pozoblanco y Castilleja y en casa sobre Coria, Atlético Onubense y Sevilla C), lo que supone que está a tres puntos de Ciudad de Lucena y Bollullos, que comparten el liderato.

Matemáticamente los sevillanos podrían acabar la primera vuelta -que finaliza con este partido- en lo más alto de la tabla, pero para eso deberían derrotar a la Balona por 12 goles de diferencia, lo que se antoja imposible

El club, un recién nacido

El rival este miércoles de la Balona es el equipo más joven del grupo. Fue fundado en 2018 por Jaime Soto Parejo y Alberto Herrera. El primero, actual presidente, es hijo del reconocido cantante y compositor sevillano José Manuel Soto. Por su parte, Alberto Herrera, vicepresidente, es hijo del influyente periodista Carlos Herrera, y el conductor de la segunda mitad del programa matinal de la Cadena Cope que lleva el nombre de su padre.

En el plano deportivo, el crecimiento del Atlético Central ha sido vertiginoso. En apenas cuatro años acumuló ascensos consecutivos desde la Tercera Andaluza hasta la División de Honor, llegando a Tercera Federación en la 2024/25. En su primera andadura en la quinta categoría nacional ya finalizó cuarto y disputó la fase de ascenso, pero después de eliminar a Utrera y Ciudad de Lucena se cruzó en su camino el Real Jaén.