El entrenador del Atlético Central presume que su partido con la Balona de este miércoles será "bonito de ver"

El entrenador del Atlético Central, José Antonio Gordillo, está convencido de que el encuentro que su equipo y la Real Balompédica disputan este miércoles (19:00) en el Ciudad de La Línea será "muy atractivo, muy bonito de ver" para los espectadores y subraya que este duelo, aplazado de la decimosexta jornada en el grupo X de Tercera Federación, pone frente a frente a dos equipos que "después de un comienzo titubeante le han cogido el aire a la categoría" y que llegan al mismo "en un buen momento".

Gordillo hubiese sido partidario de que este Balona-Atlético Central se hubiese celebrado en la fecha prevista inicialmente, el pasado cuatro de enero, "sobre todo porque los equipos de esta categoría no estamos acostumbrados a jugar domingo, miércoles, domingo" pero no entra en lamentos: "Si tomaron la decisión, por algo sería. Por lo que sé, allí llovió mucho y es ahora cuando hay que jugar".

El técnico del conjunto sevillano pone el acento sobre "el poco tiempo de recuperación" que van a tener sus futbolistas, que se vieron forzados a disputar su encuentro de la jornada precedente el domingo por la tarde, pero también se muestra esquivo a buscar excusas en este argumento. "Al final es igual para los dos".

De la Balompédica subraya que en Conil demostró el pasado domingo "su capacidad para manejar diferentes escenarios" y entiende que "ha ido recuperando jugadores y con eso ha ido a más a medida que avanza la competición".

"Va a ser un rival muy duro, eso no hace falta ni que lo diga", advierte. "Tendrá que hacer algunas cosas diferentes al domingo, porque el escenario es diferente, pero siempre es un equipo muy reconocible".

"Seguro que será un partido atractivo", sostiene. "Cada uno con nuestros argumentos buscaremos el triunfo, pero estoy convencido de que será bonito de ver. En este grupo todos los partidos son complicados".

José Antonio Gordillo, que como futbolista se forjó en la cantera del Real Betis y pasó por CD Castellón, Real Murcia, Nàstic de Tarragona, Pontevedra y Real Jaén, comenzó su andadura como entrenador en el Écija Balompié, del que marchó para regresar, ahora en el banquillo, a los equipos de formación béticos.

Pasó por el Dépor como segundo de Pepe Mel, por el Levante como asistente de Paco López y llegó a dirigir en Segunda al Nàstic de Tarragona, en el que tuvo entre sus discípulos al exbalono Alberto Varo. Tras su paso por el conjunto catalán fue ayudante de David Gallego en el Sporting de Gijón y de Pedro Morilla en el Wuhan Three Towns de la Súper Liga China, con el que levantó los títulos de Liga y Copa.