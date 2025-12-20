La Balona, obligada a ganar en Utrera para acabar 2025 en zona de play-off

La Real Balompédica Linense regresa este domingo (12:00, Triunfemos Web Directo) después de 26 años al San Juan Bosco de Utrera con la obligación de ganar para no despedir 2025 fuera de los puestos de play-off, de los que fue desbancado este sábado, en los que se jugó casi la totalidad de la decimoquinta jornada del grupo X de la Tercera Federación. El técnico albinegro desplaza a toda su plantilla, aunque Antonio Hermosín, Pedro Morillo, Marlone y Rubén Olea son bajas. El canterano Álex Orozco completa la convocatoria. Debutará como titular el meta Brian Mahugo y la gran duda es qué futbolista ocupará el costado zurdo de la retaguardia, una plaza que muy bien podría ser para Aschalew Sanmartí.

Después de empatar tres de sus cuatro últimos duelos y a pesar de que hilvana doce jornadas sin perder, la Balompédica visitra al Club Deportivo Utrera con la necesidad de sumar una victoria ante un rival de la parte baja de la tabla que le permita irse de vacaciones en la zona noble de la clasificación. Todo lo que no sea eso puede dar lugar a cierta marejadilla.

Lo cierto es que el sábado permitió a Atlético Central, Dos Hermanas -que sigue sin perder con Emilio Fajardo en el banquillo- y Ceuta B -que además tiene un partido pendiente- adelantando en la clasificación a los de La Línea, que arrancarán el partido de este domingo en la séptima plaza.

Una victoria en el césped sintético utrerano colocaría a los linenses, además, a sólo tres puntos de la cabeza, tras el estrepitoso traspiés este sábado del Bollullos en su visita al Cádiz Mirandilla.

Los albinegros llegan con la credencial de haber perdido solo en un desplazamiento, allá por el 14 de septiembre y de que en su último viaje hicieron desaparecer del campo al filial del Cádiz, que por entonces era líder (0-4).

El entrenador de la Balompédica ha decidido llevarse a toda la plantilla a este último duelo de 2025. Bien es cierto que cuatro de sus futbolistas saben de antemano que no podrán ni vestirse de corto, por cuando Antonio Hermosín y Pedro Morillo están sancionados, mientras que Marlone y Rubén Olea son víctimas de problemas físicos.

Ficha técnica CD Utrera: Luque, Álex Rovira, Álex Sánchez, Núñez, Caraballo, Giráldez, Lidueña, Manu Alonso, Álex del Río, Antonio Jesús y Begines. Real Balompédica Linense: Brian Mahugo; Chey, Diego Domínguez, Julio Algar, Aschalew Sanmartí; Boateng, Álvaro González, Moyano, Pepe Rincón; Zaki y Diego. Arbitro: Jorge González Sánchez, del colegio malagueño. No ha juzgado antes partido alguno de la Balona. Hora: 12:00 (Encuentro de la decimoquinta jornada en el grupo X de la Tercera Federación, por streaming a través de Triunfemos WEb Directo y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: San Juan Bosco, en Utrera (Sevilla) Precedentes: La de este domingo será la duodécima visita de la Balona al CD Utrera, todas ellas en Tercera división, excepto la de la campaña 1989-90, que fue en Segunda B. El balance es de siete triunfos locales, dos empates y dos triunfos albinegros. Estos últimos, en las dos últimas veces que se cruzaron en el San Juan Bosco: 1-3 y 0-4, en las campañas 1997-98 y 1998-99

Precisamente la ausencia del cancerbero Antonio Hermosín provoca la presencia entre los viajeros de Álex Orozco, el guardameta del filial senior, que lleva ya casi tres cursos en dinámica del primer equipo y que ya ha vivido esa experiencia en otras ocasiones.

En lo que se refiere al once, es obvio que Brian Mahugo, que ya debutó la pasada semana, estará en el marco. La principal duda es quién ocupará el lateral zurdo, ya que ése es el único puesto no desdoblado en el plantel. Una opción es que ese puesto lo ocupe Aschalew Sanmartí, pero no deja de ser una hipótesis.

David Sánchez asegura que palpa en su vestuario “ganas de cerrar el año con tres puntos” pero advierte de que el Utrera es, en su opinión, mejor equipo de lo que señala la clasificación.

“El Utrera es un muy buen equipo, pero el nuevo entrenador está sacando más provecho a la plantilla”, sostiene. “Tiene jugadores de la categoría, pero todos sabemos que empiezas mal aparecen las dudas y es difícil salir de esas situaciones. Esperemos que no levanten cabeza con nosotros”.

La jornada

Los resultados ya registrados en la jornada 15 del grupo X de Tercera Federación.

Resultados jornada 15

La clasificación, a la espera de los partidos de este domingo, está así: