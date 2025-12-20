El Utrera recibe a la Balona tras dos meses sin perder en casa

El Club Deportivo Utrera recibe este domingo (12:00) a la Real Balompédica Linense en la decimoquinta jornada del grupo X de Tercera Federación. Los locales afrontan el duelo en un contexto marcado por una importante crisis de credibilidad institucional. El conjunto mostachón llegan a este final de 2025 con su cuarto técnico en el banquillo, aunque con un dato que debe poner en alerta a los albinegros: todos sus puntos (11) los ha sumado como local, en el San Juan Bosco, un estadio donde no pierde desde el 19 de octubre y en el que únicamente ha cosechado dos derrotas en lo que va de temporada.

Los mostachones llegan aún más exigidos si cabe al duelo con los albinegros, después de que en la jornada matinal de este sábado el Castilleja haya dado la sorpresa en su visita al Córdoba B (0-2) y ya le haya dado alcance con sus once puntos.

Los sevillanos tomaron la discutible decisión el pasado verano de no renovar al técnico que primero le había ascendido a Tercera Federación y, que la temporada pasada les había llevado al play-off de ascenso a Segunda Federación, Rafael Pérez Guerrero (Rafa Padilla). El club apostó por el técnico gallego Mario Rodríguez —con experiencia en equipos como Brenes o Bollullos— pero la experiencia salió mal y después de la octava jornada fue destituido.

El club recurrió a Rafa Padilla apenas tres meses después de destituirle para que enderezase el rumbo, pero su segunda etapa fue efímera y apenas se prolongó un par de partidos. El club habló de “incompatibilidad profesional”. La directiva que encabeza Ramón Sánchez llegó incluso a entablar conversaciones con el exbalono Antonio Ruiz Romerito, pero cuando el acuerdo parecía definitivo, se rompió, según los mentideros, por diferencias económicas.

Pasó por el cargo de manera fugaz el que era entrenador del filial José Manuel Cadenas y, finalmente, el flamante director deportivo, Fran Villar —que había comenzado esta misma temporada en el Pozoblanco— se decidió por el exfutbolista del Sevilla Lolo Ortiz, que oficialmente lleva tres partidos en el cargo, aunque el primero de ellos lo dirigió tras una sola sesión de trabajo con sus hombres. Con el técnico onubense en el banquillo, el Utrera suma dos derrotas a domicilio y un triunfo en casa (ante el Pozoblanco).

En la plantilla destacan Álex del Río (Xerez Deportivo), Mario Begines, Álex Sánchez (AD Ceuta), el centrocampista Antonio Jesús (con pasado en el Atlético Sanluqueño, Xerez Deportivo y Xerez DFC), Ale Rico —autor de tres goles— y, por supuesto, el almeriense Daniel Lidueña (canteras de Almería, Sevilla y Xerez Deportivo), que es el máximo artillero del equipo con ocho tantos.

Por el camino el actual técnico prescindió de Luis Gil, Alvarito e Ismael Villena.

Un equipo con dos caras

El Utrera, que aún no ha puntuado fuera de casa, acredita como local tres victorias, otros tantos empates y dos derrotas, lo que se traduce en once puntos, uno menos que la propia Balona. El conjunto sevillano no cae ante su público desde el 19 de octubre. Desde entonces ha enlazado dos victorias, frente a equipos llamados a estar en la parte alta (Ceuta B y Pozoblanco), y un empate ante el Castilleja.

En espera de que se resuelva alguna duda por sobrecarga, que el técnico no despejará hasta esta misma mañana, la única baja segura es la de Dani del Moral, que deberá cumplir sanción. Por el contrario, vuelve Antonio Jesús, una vez cumplido su castigo.

Ortiz: "La Balona tiene el plantel idóneo·"

Lolo Ortiz resalta sobre su rival: “Tiene posiciones dobladas. Sacan once de gran nivel para empezar y con los cambios prácticamente lo aumentan, y eso es muy bueno para el entrenador, que tiene un buen ramillete para elegir. Para mí es el equipo con el plantel más idóneo para la Tercera Federación. Tiene un auténtico equipazo”.

Con respecto a los suyos, el técnico señala: “Desde mi llegada estamos intentando darle estabilidad a todo. El equipo está compitiendo bien, pero por errores puntuales nos está costando mucho. Hemos perdido dos partidos que teníamos prácticamente controlados y se nos han ido por detalles”.