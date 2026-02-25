El Lucena vence y aventaja en seis puntos a la Balona, a la que da alcance el Dos Hermanas

El Ciudad de Lucena ha derrotado este miércoles al Chiclana (3-0) y el Dos Hermanas ha hecho lo propio, con idéntico marcador, con el Atlético Central (3-0) en encuentros aplazados de la vigésimo primera jornada del grupo X de Tercera Federación, que debió jugarse el pasado ocho de febrero, pero que fue suspendida en su totalidad como consecuencia de la sucesión de borrascas que arrasaron Andalucía.

El triunfo permite a los cordobeses -que siguen siendo los únicos invictos como locales del grupo- afianzarse en el liderato y, con 45, poner hasta seis puntos de renta sobre la Real Balompédica. Los linenses, eso sí, tienen un encuentro menos, el que jugarán con el Coria en el Ciudad de La Línea el miércoles once de marzo (19:00).

El Dos Hermanas, por su parte, adelanta al Atlético Central en la clasificación y se sitúa tercero, con los mismos puntos (19) que el conjunto de David Sánchez, con peor golaveraje (+15 por +13) y un partido más.

Dos Hermanas, 3-Atlético Central, 0

Un lance del Dos Hermanas-Atlético Central de este miércoles / Atlético Central

En el primero de los dos partidos de la tarde, por orden cronológico, el Dos Hermanas venció con una claridad inesperada al Atlético Central, que fuera de casa baja muchos enteros, como demuestra la estadística: en sus cuatro últimos desplazamientos solo suma un punto. El Miguel Román, a pesar de la hora, registró una excelente entrada de público, informa Paco Povea.

Los nazarenos encarrilaron el encuentro bien pronto. A los nueve minutos se adelantaba el conjunto que entrena el exbalono Emilio Fajardo con un tanto de Pablo García, que cabeceó sin apenas oposición un centro de Toni García. Antes del descanso (36’) llegó el segundo. Una acción triangulada a la que puso fin otro ex de la Balona, Antonio Romero, con un disparo dentro del área.

Por si quedaba alguna duda, apenas había arrancado la segunda mitad (50’), un centro de Leal fue cabeceado por Raúl García (3-0), en una acción que recuerda bastante a la del primer tanto local. Poco después los de casa reclamaron un penalti que el árbitro no concedió.

El Atlético Central no solo careció de reacción, sino que en 74’ se quedó con un hombre menos al ver la roja directa Sotero, que no se podrá alinear frente al Conil.

Ciudad de Lucena, 3-Chiclana, 0

El Chiclana presentó batalla al líder hasta bien entrada la segunda mitad, pero el Ciudad de Lucena está en un momento en el que le sale todo, como lo avalan sus cinco victorias en las últimas siete jornadas. Y eso que ante el Chiclana se tuvo que sobreponer a la lesión de Jose Cruz, quien dejó su sitio a Rafa Castilla cuando apenas se habían disputado siete minutos.

El partido estaba enredado hasta que en el 36’ Diego Canty hizo el 1-0.

El Chiclana no se rindió y en alguna acción brillante del Mawi y los balones parados de Carri pusieron en peligro el marco aracelitano.

Pero justo cuando mejor lo hacían los de Alfonso Cortijo y cuando habían arriesgado en busca de la igualada llegó el minuto 77 y Hugo Fuentes asestó el golpe definitivo aprovechando que la zaga estaba algo adelantada.

Alguna nueva genialidad de Mawi hizo peligrar en el tiempo añadido el marcador, pero sería el Ciudad de Lucena, en una nueva contra, el que acertó con la portería en el 93’ por medio otra vez de Diego Canty, que ya suma nueve dianas en su cuenta particular y se postula como candidato al pichichi del grupo X.

La jornada 21

Ya tres los que se han jugado de la jornada 21. Los dos de este miércoles y el que enfrentó al Cádiz Mirandilla con el Conil, que se resolvió con triunfo visitante (0-1).

El resto de los compromisos pendientes en el grupo tienen este calendario:

Miércoles 25 de febrero

Dos Hermanas-Atlético Central (17:00)

Ciudad de Lucena-Chiclana (19:15)

Miércoles 11 de marzo

Sevilla C-Ceuta B (13:30)

Balona-Coria (19:00)

Pozoblanco-San Roque de Lepe (20:15)

Miércoles 25 de marzo

Atlético Onubense-Castilleja (18:30)

No tienen horario oficial, aunque aparecen en los estamentos oficiales con fecha del uno de abril, los partidos Tomares-Utrera y Bollullos-Córdoba B.

El Bollullos tiene otro encuentro pendiente, el de la jornada 20 en Chiclana, que está fijado para el miércoles cuatro de marzo a las 19:00.