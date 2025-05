Moha, la primera piedra de la Balona 2025-26

La temporada del descenso a Tercera Federación no deja mucho lastre a la Real Balompédica Linense, al menos en cuanto a jugadores con contrato en vigor se refiere. De hecho, sólo un futbolista, el marroquí Moha Hamdoune, está vinculado al equipo de La Línea para el curso que viene. Eso no quiere decir, forzosamente, que el plantel de la 2025-26 no cuente con alguno de los futbolistas que han defendido la camisola albinegra el pasado curso.

La Balona no ha entrado en punto muerto después de que el pasado domingo se consumase su descenso a Tercera Federación, a pesar de haber derrotado en la última jornada a La Unión Atlético (2-1) en el Ciudad de La Línea. El máximo accionista del club, Andrés Roldán, es consciente de que el club precisa una importante remodelación interna. Su máxima preocupación es encontrar la persona idónea para asumir la figura de director deportivo (con poderes casi de director general) y a partir de ahí, organizar un equipo de trabajo.

La segunda pieza a elegir es la del entrenador. Y aunque es evidente que esa decisión va a tener mucho que ver con el nombramiento del director deportivo -y que por lo tanto está en suspenso al menos hasta el próximo fin de semana- a medida que van pasando las horas va tomando forma la posibilidad de que se mantenga en el cargo Antonio Ruiz Romerito, al que se le reconoce su capacidad para reconducir el rendimiento del plantel en el último tramo, aunque haya resultado insuficiente para evitar el descenso.

A partir de ahí, si es Romerito (o cualquier otro) el entrenador, tendrá la capacidad de, en colaboración con los técnicos que se quede en el club, sugerir la renovación de alguno de los futbolistas y que ya sean éstos los que, teniendo en cuenta la oferta económica y lo que supone jugar en Tercera Federación, los que tomen la decisión.

El preparador que llegue se encontrará con una sola contratación en vigor, la de Moha Hamdoune, que estampó su firma en el contrato que le une a la Balompédica hasta 2027 y que, debido a su edad, apenas 20 años, y del rendimiento que ha ofrecido durante todo el curso parece una figura idónea para constituirse en el punto de partida del próximo proyecto.

Se da la circunstancia de que varios de los jugadores, entre ellos varios de los que llegaron en el mercado de invierno, tenían un año de prórroga automática en caso de alcanzar el objetivo y éste no era otro que disputar la fase de ascenso a Primera Federación. Con lo cual, como es obvio, esa cláusula no tiene valor alguno.