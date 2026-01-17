Chiclana-Balona: un día para ajustar cuentas

La Real Balompédica Linense persigue este domingo (12:00, en directo por Triunfemos) en Chiclana culminar una semana extraordinaria en la que con dos triunfos en cuatro días -en Conil y sobre el Atlético Central en partido aplazado- ha disipado dudas y ha finalizado la primera vuelta en la tercera posición,. Un puesto en el que permanece de que el Ceuta B, que parece desinflarse, cayese ayer en su estadio a manos del Pozoblanco (0-1). Los albinegros, que desplazan a toda su plantilla, realizarán cambios por el sobresfuerzo acumulado y por el pésimo estado del terreno de juego del Municipal chiclanero.

Los de David Sánchez tienen una cuenta pendiente con este rival, ya que en la primera jornada venció en el Ciudad de La Línea y se erigió en uno de los dos conjuntos que ha conseguido derrotarles en lo que va de competición.

La Balompédica se ve otra vez forzada a ejercer de aniquilador de rachas, si es que quiere seguir en la pelea por el liderato -e igual hasta alcanzarlo- Frenó en seco a conjuntos que llegaban lanzados, como Pozoblanco, Atlético Central, Cádiz Mirandilla… y ahora se mide a un rival que encadena cinco jornadas sin perder y cinco triunfos consecutivos ante su parroquia.

Como viene siendo norma casi desde que comenzó la competición, la Balompédica estará respaldada por un buen número de incondicionales en Chiclana. El conjunto local, después de que la pasada semana hubiese casi más aficionados balonos que locales en el duelo en Conil, declaró este compromiso medio día del club. Y lo que es peor, estableció que las entradas para el público en general costarán entre 10 y 20 euros, lo que no ha sentado nada bien entre la parroquia linense.

Viajan todos

Los linenses, a pesar de los sobresaltos propios de una semana en la que ya han jugado dos partidos, desplazan a la totalidad de su plantilla. No hay bajas. Incluso Adri Valiente, que había dejado de entrenarse por una infección estomacal, ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros.

En cuanto a la alineación, es previsible que el técnico, como ya hizo en el partido intersemanal, recurra a las rotaciones. Le avalan dos motivos. Por un lado porque algunos jugadores están un poco saturados de minutos de los dos últimos duelos y, por otro, porque, como queda explicado, las condiciones del terreno de juego invitan a renunciar en cierta medida al juego de toque en beneficio del músculo.

Ficha técnica Chiclana CF: Brian Jaén, Cubero, Jaime, Pecci, Antoñito, Maqueda, Marcos, Carri, Alejandro Bernal; Mawi y Dani Guerrero. Real Balompédica: Antonio Hermosín, Chey, Diego Domínguez, Julio Algar, Pedro Morillo; Pepe Rincón, Aschalew Sanmartí, Boateng, Cascajo (Álvaro González); Diego y Álvaro González (Lanzini -Juaniyo-). Árbitro: Cristian Pineda Alonso, de Huelva. Es su primera temporada en Tercera Federación. Ya arbitró el triunfo (1-2) de la Balona en el Guadalquivir de Coria. A los locales les juzgó dos veces la pasada campaña en División de Honor, con un balance de un triunfo y una derrota. Hora: 12:00 (Encuentro de ladecimoctavajornada en el grupo X de la Tercera Federación, primera de la segunda vuelta. En directo por streaming a través de Triunfemos Web Directo, previo pago y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Municipal de Chiclana. Precedentes: La Balompédica vuelve a Chiclana, donde no disputa un partido de liga desde abril de 2007. El balance de sus anteriores visitas, todas ellas en la desaparecida Tercera división, es de cinco victorias albinegras, seis locales y un empate.

Al amparo de esta teoría y teniendo en cuenta que, a la espera de la llegada de refuerzos en defensa, apenas hay alternativas al bloque titular, no es complicado que el centro del campo lo ocupen Aschalew Sanmartí y Cristian Boateng y arriba es Diego el que perfila como titular. La principal duda es quién le acompañará en el ataque. Pero vaya, que todo eso forma parte de una especulación.

David Sánchez espera "un partido aguerrido"

El preparador albinegro, David Sánchez, se refiere al Chiclana como “un equipo que tiene jugadores diferenciales en la categoría”.

El técnico hizo hincapié en varias ocasiones en su comparecencia prepartido a “las malas condiciones” en las que se encuentra el terreno de juego, lo que le invita a augurar “un partido aguerrido” ante un equipo “¡que compite mucho y tiene gol!”.

El preparador huye de la euforia que se ha instalado en el entorno tras los triunfos en Conil y sobre el Atlético Central. “Somos los mismos que antes. Vamos por buen camino y haciendo un buen trabajo, pero a partir de ahí si somos capaces de ganar en Chiclana daríamos un gran paso”.

“Cada vez estamos mejor con balón y queremos volver a ser ese equipo que domine más a los rivales”, dijo. “Esta plantilla tiene muchísimo margen de mejora y esperemos seguir creciendo como equipo, bloque y grupo e intentar conseguir los tres puntos”, agregó al tiempo que deslizó la importancia del público que está acompañando a los albinegros en sus desplazamientos.

Los partidos del sábado

En los encuentros de la primera jornada de la segunda vuelta adelantados a este sábado, el Córdoba B -que el próximo domingo visitará a la Balona- cayó ante otro filial, el Atlético Onubense (0-1). El tanto visitante lo anotó el exbalono Pecellín (12'). Debutó con los onubenses el tarifeño Álex Cantera, ex también del equipo de La Línea.

Por otro lado el Ceuta B cayó 0-1 ante el Pozoblanco merced a un tanto de Lay Saar en el 19'. El equipo que entrena el exbalono David Álvarez Polaco cosecha de esta manera su tercera derrota en sus últimos seis compromisos. El de este sábado es su primer revés en casa de toda la temporada.