Cortijo, entrenador del Chiclana: "Lo que más me preocupa de la Balona son los cuatro de arriba"

El entrenador del Chiclana Club de Fútbol, Alfonso Cortijo, entiende que el hecho de que su equipo reciba este domingo (12:00) a la Real Balompédica en el primer partido de la segunda vuelta después de que el equipo linense haya enderezado su rumbo con dos victorias en cuatro días no implica que el partido llegue en un mal momento para los suyos. "Hay que jugarlo y ya está, como sucedió con el primero, y ganamos", recuerda. El míster subraya que en cualquier caso lo que más le preocupa de la Balona es su cuarteto de atacantes y desliza que en lo que resta de competición los equipos de la parte baja del grupo X de Tercera Federación van a tener un especial protagonismo.

Cortijo no alardea de haber sido uno de los dos técnicos -junto al del Córdoba B- cuyos equipos han derrotado al equipo de La Línea en el presente curso. "La verdad es que aquel día ellos crearon ocasiones de marcar, pero no tuvieron la fortuna de hacer goles. Si llegan a acertar primero, el partido hubiese sido muy distinto seguramente. Tuvimos la suerte de ponernos por delante y después supimos sufrir".

"Yo creo que les pasaron facturas las ganas de agradar, lo que supone el primer partido después de un descenso, la euforia que había alrededor… que un poco se puede parecer a la de ahora", desliza.

"La Balona tiene una muy buena plantilla, tiene la posibilidad de hacer cambios en el once sin que se resienta, como seguramente sucederá con nosotros después de haber jugado dos partidos esta semana", vaticina.

"Lo que más me preocupa son los cuatro de arriba. Todos llevan bastantes goles. En ataque son potentes y crean muchas ocasiones", analiza. "Bueno, eso sin olvidar al grupo defensivo. La defensa y los pivotes defienden bien. Es que es de lo mejor de la categoría"

Con respecto a los suyos, señala: "El club se marcó como objetivo la permanencia, después de dieciséis años sin estar en Tercera... Otra cosa es que la consigamos lo antes posible y peleemos por estar un poco más arriba y, poquito a poco, si se da la posibilidad de meternos en el grupo de cabeza, como estamos ahora mismo, pues mejor para todos. Pero lo primero es salvarse".

El jerezano entiende que la excelente racha que protagoniza su equipo se debe, por encima de cuestiones individuales, a que "en cada partido está compitiendo".

"En esta categoría está claro que todo el mundo es capaz de ganarle a cualquiera. Por eso hay que saber competir siempre, respetar mucho a los rivales y, para eso, hay que tener a la gente enchufada; que el vestuario esté metido y contar con la suerte de que no lleguen las lesiones", analiza.

"Nosotros estamos sacando adelante los partidos de casa, aunque fuera nos está costando un poquito más", puntualiza.

Cortijo insiste en la particularidad del grupo X: "En esta categoría todo el mundo compite. Sin ir más lejos el Coria [colista] a nosotros nos bailó en nuestro campo, por mucho que al final ganásemos. Ellos no estuvieron finos de cara al marco y nosotros llegamos dos o tres veces y marcamos, pero por fútbol…".

"Si se analiza con detenimiento, en todos los equipos hay jugadores importantes y por eso, porque todo el mundo compite, lo que ya ha sucedido en el final de esta primera vuelta va a seguir pasando en la segunda vuelta: los de abajo van a hacer mucho ruido".