Así es el próximo rival de la Balona: Chiclana CF, mucho más que el equipo revelación

El Chiclana CF recibe este domingo (12:00, en directo por Triunfemos) a la Real Balompédica en el partido con el que comienza la segunda vuelta en el grupo X de Tercera Federación. Los locales enlazan cinco jornadas sin perder y han saldado con triunfo sus últimos cinco partidos en su estadio, cuyo terreno de juego, por cierto, deja bastante que desear. La única incorporación del, en esta categoría mal llamado mercado de invierno, Diego Doblado (Tomares) es baja por sanción.

El Chiclana se mide a la Balona en su momento álgido. No sólo es de largo el mejor de los recién ascendidos del grupo, sino que ha acabado la primera vuelta a un solo punto de los puestos de play-off. Está a tres del conjunto de La Línea, que tras derrotar el miércoles al Atlético Central (1-0) es tercero, pero al que adelantaría en caso de doblegarle, ya que es uno de las escuadras –junto al Córdoba B– que le han derrotado en la presente andadura.

El rival de los albinegros, que sobrepasa con creces el título de equipo revelación, enlaza cinco jornadas sin perder, en las que ha sumado once puntos. Es junto precisamente a los de David Sánchez y al Ciudad de Lucena el mejor del grupo X en este empujón final de la primera mitad de la competición.

Los chiclaneros flaquean algo como visitantes (enlazan cuatro desplazamientos sin vencer) pero son una fortaleza cuando juegan en casa, que es donde se enfrentarán a la Balompédica.

De hecho, sólo Ciudad de Lucena y Bollulos (21) han sumado más puntos cuando ejercen de anfitriones. En ese apartado los chiclaneros han conquistado cuatro puntos más que los linenses.

El Chiclana ha ganado sus últimos cinco duelos ante su parroquia: Tomares (2-0), Córdoba B (4-1), Coria (2-1), San Roque de Lepe (1-0) y Atlético Onubense (2-1). O lo que es lo mismo, no pierde como local desde que el 26 de octubre cayó a manos del Atlético Central.

Mawi y Javi Pérez, al frente de la plantilla

En su plantilla hay una cara conocida para la afición de La Línea, el centrocampista Javi Pérez, que, después de una temporada en la entidad, se desvinculó de la Balompédica en julio de 2024 a pesar de que tenía un año más de contrato. El entonces entrenador albinero, Miguel Rivera, le hizo saber que no contaba con él. El curso pasado defendió los intereses del Atlético Sanluqueño.

Javi Pérez, en el momento de su debut con el Chiclana CF

Entre los que se enfrentarán a los albinegros sobresale el nombre de Mawi, con experiencia en Primera Federación y la extinta Segunda B con equipos como Sanluqueño, Rayo Majadahonda, Melilla o Linares, que anotó 17 goles la temporada pasada en División de Honor y que a sus 32 años es, con cinco dianas, el segundo mejor artillero de su conjunto, por detrás solo de Dani Guerrero (ex de la UD Los Barrios) que acredita ocho goles.

No deben pasar desapercibidos jugadores como Carri, que ha militado en equipos de Segunda B y Segunda Federación (Sanluqueño, San Fernando, Melilla, Ebro, Badalona…). Tampoco Pecci (que pasó por la cantera de Cádiz y Betis) o Juanito Argudo, que a sus 38 años es toda una institución en el club, al que llegó hace ya ocho procedente del St Josephs de Gibraltar que aportan un punto de experiencia a la escuadra blanca.

En las últimas jornadas está teniendo un papel protagonista el pivotre defensiva Juan Antonio Maqueda (ex de Utrera, Xerez, Lebrijana, Gerena, y Dos Hermanas) que incluso fue incluido en el once ideal de la primera vuelta del portal @oncedebronce.

El Chiclana ha incorporado recientemente a Diego Doblado, en busca de un nueve puro, pero arrastra una sanción de su club de procedente, el Tomares, que le impide alinearse ante los albinegros. Tampoco estará Juanito Argudo y Agustín, lesionados, y es muy probable que Pascual, aunque éste ya está en la última etapa de su recuperación.

Han dejado la entidad en las últimas semanas Samu Fernández (ex del Algeciras), quien el pasado domingo anunció su retirada, el meta Óscar Sánchez, que ha fichado por el Antoniano de Segunda Federación, y Rafa Natera, que lo ha hecho por el Barbate.

Alfonso Cortijo, el hombre del ascenso, con amplio pasado en Gibraltar

El artífice de este éxito es Alfonso Cortijo, con más de dos décadas de experiencia en los banquillos, quien fue renovado el pasado verano después de conducir al equipo al ascenso desde la División de Honor autonómica por su condición de campeón del grupo I.

El exfutbolista del Cádiz (y del Sevilla, el Rayo Vallecano o el Numancia), ha desarrollado una extensa carrera tanto como primer entrenador como en funciones de auxiliar de Jose González en clubes de España y China.

Alfonso Cortijo, en rueda de prensa

Su andadura como primer entrenador comenzó en categorías provinciales andaluzas, como la UD Bornense o la AD La Barca, hasta consolidarse en equipos como St Joseph's FC, con el que firmó varias campañas destacadas entre 2015 y 2017 en la Liga de Gibraltar, en la que igualmente entrenó a Glacis United y Bruno's Magpies. Igualmente dirigió al Conil CF en Tercera División y al Atlético San José en Segunda Andaluza de Cádiz.

Paralelamente, Cortijo ha trabajado como entrenador asistente en clubes de máximo nivel como segundo de Jose González en clubes como el Cádiz CF, el Real Murcia, el Córdoba CF, el Albacete Balompié y el Málaga CF, acumulando experiencia en Primera División, Segunda y la extinta Segunda B. Incluso participó en el cuerpo técnico del Beijing Guoan, el Wuhan Yangtze y el Dalian Professional en China.