Balona: te sobran los motivos

La Real Balompédica Linense pone en juego este domingo (17:00) en el Ciudad de La Línea y ante el Cádiz Mirandilla buena parte de sus opciones de lograr la permanencia en Segunda Federación. Los albinegros tienen innumerables motivos para alcanzar esa primera victoria como local que se les niega desde que comenzó 2025. Por un lado, y no necesitaban nada más, los tres puntos ante un rival directísimo al que pueden dejar virtualmente apartado de la lucha por la salvación. Por otro, la posibilidad de brindar la victoria a uno de los porteros más importantes de su centenaria, Diego Tinejero, que será homenajeado a título póstumo en los prolegómenos. Y por último, la opción de reconciliarse con una afición que durante la semana ha recibido innumerables mensajes para que aparte su enfado y se vuelque con la plantilla. Fran Carbià es la única baja confirmada.

Este Balona-Cádiz Mirandilla, como corresponde a una final -que realmente es lo que es- tuvo un prólogo nada habitual. El presidente, Andrés Roldán, y la directora general, María Martos, asistieron al entrenamiento de este sábado. El mandatario se reunió con la plantilla, como antes había hecho el secretario técnico, Ismael Chico, para arengarla sobre el esfuerzo extra que debe realizar en lo que resta de temporada. Después mantuvo contactos con el apenas medio centenar de aficionados que acudieron a la llamada del accionista mayoritario, quienes a su vez hicieron llegar al plantel su sentimiento. Todo lo que sea sumar…

La semana ha sido eterna para la Balona. La derrota en Torremolinos colmó la paciencia de la hinchada y han sido necesarios llamamientos a la unidad -desde el exentrenador Rafa Escobar hasta el propio club- para atemperar los ánimos.

Tampoco hay que llevarse a sorpresa por la desazón de su hinchada: el equipo de Javi Moreno concurre ante los cachorros cadistas anclado en puestos de descenso, como el peor local del grupo IV de la cuarta categoría nacional después de no lograr un triunfo en casa desde el 15 de diciembre -y ahora ya se puede aplicar con justicia lo de que ha llovido desde entonces- y con un balance que le recuerda que sólo ha firmado una victoria en las ocho últimas jornadas.

De cara a este encuentro, la única baja confirmada es la de Fran Carbià, lesionado. Vuelve el algecireño Alberto Fuentes, tras perderse el último duelo por la cláusula del miedo impuesta en verano por el Juventud de Torremolinos.

No es nada descartable que Connor Ruane, que ya reapareció en Torremolinos después de un largo periodo en el dique seco, vuelva al once. La gran duda es, si toma esa decidión, quiénes compondrán la dupla de centrales, porque se antoja descartado el marroquí Moha Hamdoune, por aquello de que no ingiere alimentos desde el amanecer al cumplir los preceptos del Ramadán. Una opción es que Alberto Fuentes y Carlos León, que se ha entrenado con rabia esta semana, ocupen los costados y João Pedro haga las veces de mediapunta. La otra, que, como no cabe otra que ganar, jueguen arriba los dos nueves, Dani Villa y Jack Harper.

"Empieza nuestra liga y tenemos que hacer todo lo posible por empezar a ganar partidos”, explica el preparador albinegro, que entiende que su equipo precisa “trece o catorce puntos” para alcanzar la permanencia.

"‘Hay que hacer todo lo posible por ganar, ya sea por juego o por carácter, por amor propio y por coraje, que sea por lo menos por eso”, recalca en un mensaje dirigi a sus futbolistas.

En el único encuentro de la vigésimo séptima jornada de este grupo adelantado al sábado, el UCAM Murcia venció 0-1 al Recreativo de Granada con un gol de Rubén del Campo en el 87'. Con este resultado el filial nazarí se descuelga un poco más en la pelea por la salvación.