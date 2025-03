El Cádiz Mirandilla del linense Celso Bermejo, ante su ser o no ser

Si el Real Balompédica Linense-Cádiz Mirandilla de este domingo (17:00) en el Ciudad de La Línea es una final para los de casa, esa gravedad se multiplica en el caso del filial amarillo, al que una derrota situaría a ocho puntos de la plaza de promoción en el grupo IV de la Segunda Federación, con sólo siete jornadas por disputarse. El Cádiz B, en puestos de descenso y con cinco puntos menos que los anfitriones, enlazan seis jornadas sin conocer la victoria (tres puntos de 18 posibles) y es es el equipo menos anotador del grupo con solo 19 goles (0,73 por partido) y también el más goleado, con 43 dianas (1.65).

En su plantilla cuenta con el delantero linense Celso Bermejo, que llegó en el mercado de invierno cedido por el Villarreal, y dos algecireños, el meta Rubén Domínguez y el defensa Raúl Pereira. No sería nada extraño que los tres formasen parte del once inicial ante la Balona. Ocasionalmente también ha jugado otro futbolista de La Línea, el juvenil Ismael Martín, pero no ha formado parte de las últimas convocatorias.

El rival balono viene de firmar tablas en su propio campo ante el Águilas. Como visitante sólo ha puntuado en seis de sus trece desplazamientos. Sus dos únicos triunfos como forastero se han producido en San Fernando en diciembre y en Chapín sobre el Xerez DFC en enero.

El entrenador del Mirandilla, Francisco Cordero Rubio'- quien llegó en noviembre como relevo de Juanma Cruz- no sólo no elude la cruda realidad sino que no tiene reparos en afirmar que el encuentro se trata de una final. “No es un partido, es el partido, una final. Un encuentro que venimos los dos equipos con necesidad de puntuar, en el que nos diferencia un puesto. Es un partido muy importante, sabemos que ellos también tienen mucha necesidad, sabemos todas las circunstancias que rodean al partido”.

El técnico también valoró el compromiso de los jugadores a pesar de los resultados. “Los chicos están muy motivados, la imagen que estamos dando en todos partidos es muy buena. El problema han sido los resultados que creo que no nos han acompañado y hemos tenido muchas circunstancias en contra, decisiones complicadas. Sobre todo en los últimos partidos siempre se ha ido la balanza para el otro equipo. Creemos que esto va a cambiar".

Cordero aseguró: "Seguimos trabajando con mucha intensidad, con mucho ritmo y sí que es cierto que el equipo está muy bien, entonces lo único que queremos refrendarlo con un buen resultado".

