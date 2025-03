Rafa Escobar marca el camino

Es mucho más que una voz autorizada. Después de Gabriel Navarro Baby, el entrenador que más veces ha dirigido al primer equipo de la Real Balompédica Linense, que ya ha superado y de largo el siglo de historia. Rafa Escobar llama a la unidad de los balonos. A los de dentro y a los de fuera, como única fórmula para evitar el descenso. Escobar, que ha puesto en marcha en Córdoba proyectos profesionales que nada tienen que ver con el fútbol, se ha refugiado en el Egabrense para no alejarse más de la cuenta del fútbol. El acuerdo con el conjunto de Cabra tiene explícitamente una cláusula que le deja libre si recibe una oferta de la entidad de La Línea. Pero el cordobés zanja una posible polémica que está en la mente de muchos: “La Balona no debe cambiar de entrenador”.

“Por supuesto que sigo la actualidad de la Balona, al día”, replica con vehemencia, como sorprendido por la pregunta. “Veo el ambiente muy crispado, no me agrada”.

“Me da mucha pena porque leo a los aficionados discutiendo entre ellos. Unos señalan al míster, otro a un jugador o a otro, que si la junta directiva... y yo estoy convencido de que ése no es el camino”, reflexiona en voz alta el preparador cordobés.

“Por ahí nos vamos a ningún lado y menos aún en la situación en la que se encuentra ahora mismo la Balona”, continúa. “He vivido muchas cosas allí y el principal valor que tiene la Real Balompédica Linense siempre ha sido su afición. Si le damos la espalda al equipo, si dejamos de ir… eso no beneficia a nadie”.

“La gente de La Línea siempre ha ido a una con su Balona, independientemente de la categoría en la que estuviera y de cuál fuera su posición en la tabla”, prosigue. “La afición siempre ha tenido claro que lo más importante es la Balona, porque sabe hoy están unos jugadores y un entrenador, pero mañana serán otros y antes estuvimos otros. Eso no admite debate”. “Ahora mismo lo importante es que la grada tiene que llevar en volandas a la Balona el próximo domingo ante el Cádiz Mirandilla, y seguir haciéndolo el siguiente, y el otro.... eso va a ser de ayuda para el equipo, para el cuerpo técnico y para los jugadores, que no hay que olvidar que son los que tienen que salvar al equipo del descenso”, recuerda.

Rafa Escobar contempla el calentamiento de sus jugadores

“Aquí lo importante es que la Balona se quede una temporada más en esa categoría y una vez se consume la permanencia analizar”, sostiene el preparador. “Es evidente que hay gente que se ha equivocado, pero será entonces cuando haya que recapacitar, sentarse, analizar los pros y los contra e intentar de una vez por todas que prevalezca el sentido común”.

“Esa afición, y yo ahora mismo me considero parte de ella, no se merece los tres últimos años que lleva padeciendo”, concluye en ese apartado, antes de responder cuál sería su respuesta si recibiese la llamada de Andrés Roldán. “Para mí será siempre muy difícil, por no decir imposible, decir que no a la Balona. Pero también entiendo que no debe cambiar ahora de entrenador”.

“La culpa no puede ser siempre de los entrenadores y ahora mismo en la situación en la que se encuentra, en el momento en el que está, lo que hay que hacer es cerrar filas y estoy convencido de que al final van a conseguir el objetivo, que ahora mismo no es otro que mantener la categoría. Para eso es importante que la afición acuda a ese magnífico estadio y lo haga con la intención de ayudar. No cabe otra".

"No se me caen los anillos, ahora soy entrenador de Primera Andaluza"

Rafa Escobar, que también dirigió los destinos de la UD Los Barrios, se hizo cargo del Egabrense el pasado 31 de enero. Poco antes había puesto en marcha un negocio de pastrami (un producto elaborado con carne roja sometido a proceso de salazón en salmuera) y estaba decidido a permanecer cierto tiempo en Córdoba para darle necesario el primer empujón. Casi de causalidad le llegó la oferta del conjunto de Cabra y con su paso por la Champions con el Europa de Gibraltar aún en la retina, no dudó en remangarse y se puso al frente de un equipo de Primera Andaluza.

“En primer lugar hay que analizar el contexto y las circunstancias”, explica. “A mí no se me caen los anillos, sencillamente vengo del barro y vuelvo al barro. Tenía que estar en Córdoba, hablaron conmigo, me gustó el proyecto, la posibilidad de estar en activo y de que fuera compatible con mi empresa y, la verdad, fui fácil de comprender”.

“La verdad es que estoy muy contento, no solo porque ganamos, que al final es el objetivo, sino por la forma en que lo estamos haciendo”, asegura Escobar. “Me está ilusionando, estoy satisfecho porque lo que se está trabajando durante la semana se ve reflejado en el campo”.

Rafa Escobar, durante un partido

“Es evidente que hay carencias, limitaciones, pero si eres un hombre de fútbol te tienes que adaptar a la categoría. He estado jugando en Europa y no ha pasado nada. Pues ahora estoy aquí y tres cuartos de lo mismo. Es fútbol. Soy consciente de cómo funciona y ahora mismo mis jugadores son de Primera Andaluza y yo soy de Primera Andaluza”.

Desde el desembarco de Rafa Escobar el Egabrense, que entonces era segundo a dos puntos del Peñarroya, ha sumado seis victorias en otros tantos encuentros y eso que para muchos de sus rivales la mera presencia del míster ya ha supuesto un estímulo añadido. En ese periodo su equipo ha marcado 19 goles y ha encajado tres. La victoria 5-0 sobre el penúltimo clasificado, el Villafranca, ha permitido al equipo de Cabra auparse a la primera posición del grupo, con tres puntos de ventaja sobre el Recreativo Belmezano CF.

En cualquier caso, los cuatro primeros se jugarán entre sí, en dos eliminatorias, la única plaza en disputa por el ascenso a la División de Honor.