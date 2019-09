El entrenador de la Balompédica, Jordi Roger, dio relevancia a la victoria conseguida ante un equipo “rocoso”. “Tengo que destacar el gran esfuerzo de mis jugadores ante un gran rival, que los dos puntos que tiene no releja el juego que hace. Es un equipo rocoso que domina muchos registros y que con juego directo acumula mucha gente y gana en segundas jugadas. Nos taparon muy bien, con un casi marcaje al hombre de Santana a Manu (Molina). El penalti nos hubiera dado la vida porque sabíamos que era un partido duro”, explicó.

El técnico lamentó no haber conseguido el gol de la tranquilidad. “En la segunda parte tuvimos ocasiones para sentenciar, pero a la que no metes el resultado es 1-0 y en cualquier momento se te puede ir el partido. Si no puedes sentenciar hay que saber subir. Me acordaba del partido de Jumilla de la temporada pasada, en el que tuvimos varias ocasiones para sentenciar, y nos empataron. Hay que saber sufrir y ganar. Estoy contento por la victoria, por la afición y, sobre todo, por el trabajo del equipo”, reflexionó el preparador.

Roger recordó la dureza de la categoría. “Esto es Segunda B y todos los puntos se van a sufrir, cuesta muchísimo ganar. Estamos tres equipos con 10 puntos, el Murcia lleva un punto, el Córdoba iba 0-2 y al final empata el Yeclano... Es una categoría muy dura y no por llamarte X y tener dinero vas a ganar. Estoy contento por la victoria de hoy”, valoró.

El preparador albinegro también destacó el trabajo del Don Benito: “El sistema con tres centrales y dos carrileros es muy difícil de contrarrestar. Lo mejor es hacer lo mismo. Lo he pensado, pero en la segunda parte veía el 2-0 y que estábamos ahí. Tuvimos cuatro ocasiones claras y era cuestión de matarlo. En el medio campo creo que han apretado muy bien a Manu, no le han dejado pensar, Abdoul (Bandaogo) no llegaba a los sitios donde normalmente llega... Pero esto puede pasar por demérito nuestro o porque ellos lo hicieron muy bien”.