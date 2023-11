El San Roque de Lepe, próximo rival de la Balona, pone contra las cuerdas al Girona, colíder en Primera (1-2)

El San Roque de Lepe, que el próximo domingo (17:00) recibirá a la Real Balompédica en encuentro de la décima jornada del grupo IV de la Segunda RFEF, puso entre miércoles literalmente contra las cuerdas al Girona, que comparte con el Real Madrid el liderato de Primera división, en el partido único de la primera ronda de la Copa del Rey. Los onubenses tenían la prórroga en la mano (1-1), pero apenas unos segundos antes de que acabasen los ocho minutos de tiempo añadido Savio, en una jugada personal desde su campo -que los locales no atinaron a frenar con una falta- dio la clasificación al conjunto visitante (1-2). El mal estado del terreno de juego fue uno de los protagonistas del choque

Triste desenlace para el San Roque de Lepe. El conjunto aurinegro estuvo a punto de dar la sorpresa y eliminar al Girona que tuvo que esperar al minuto 97, último de la prolongación, para que una genialidad de Savio, una de las sensaciones este año en Primera, le diera el pase al equipo catalán a la segunda ronda de la competición copera. Hasta llega a ese momento se pudo ver un partido igualado en el que pocos de los que vieran el choque podrían imaginar que estaban delante del colíder de Primera y del penúltimo del grupo IV de Segunda Federación, la cuarta categoría del escalafón. Está claro que si el equipo que entrena Juan Manuel Pavón jugara en la Liga como lo hizo en este partido, no se vería en la situación clasificatoria en la que se ve ahora.

Para esta importante cita Pavón apostó por un once reforzado de mitad de campo hacia atrás. Con su clásica defensa de cinco y Raúl en portería (en vez de Gato Romero, ex del Algeciras CF) como había sido habitual en Copa Federación, el técnico aurinegro optó por un centro del campo con Kevin Bautista como pivote defensivo acompañado por Diego Guti y Camacho, quedando la zona de ataque para Abreu junto Mizzian.

Por su parte, el técnico del Girona salió con un once con muchos jugadores que no está teniendo muchos minutos en Liga, aunque eso no fuera impedimento para sacar un equipo de garantías en el que destacaban en la parcela ofensiva el uruguayo Stuani, el ucraniano Tsygankov y Portu que repetía presencia en Lepe tras visitar el año pasado el Ciudad de Lepe con el Getafe en esta misma competición.

No fue mala la puesta en escena del San Roque que salía rápido en busca del área rival cada vez que tenía el balón en su poder. De hecho, el primer balón sobre cualquiera de las dos áreas lo protagonizó el equipo lepero con una buena llegada de Sergio García por banda izquierda hasta línea de fondo que obligó a Bernardo a meter la cabeza para envía a córner y evitar el remate de Diaby.

Más elaboración buscaba el Girona en su juego, aunque en la primera media hora de juego solo se puede reseñar una llegada con peligro a la puerta defendida por Raúl con un centro de Arnau Martínez desde línea de fondo en el minuto 22 que remató Portu desde el punto de penalti saliendo el balón muy cerca del palo derecho de la portería lepera. La respuesta local vino con una falta lateral botada por Sergio García que remató Carlos Becken por encima del larguero.

Esta vez sí fue el balón parado fuente de ocasiones de peligro para los hombres de Pavón, casi siempre con Sergio García como lanzador. Tras varios minutos en los que el Girona se hizo dueño del balón pero sin crear peligro, una nueva falta lateral botada por el carrilero zurdo del San Roque obligó de nuevo a Bernardo a meter la cabeza para enviar a córner y evitar males mayores. Fruto de ese saque de esquina llegó la ocasión más clara de toda la primera mitad con un cabezazo a bocajarro de Pablo Becken que entre Fuidias y el palo evitaron que entrara en la portería visitante.

El arranque de la segunda mitad tuvo lo que no había tenido la primera: los goles. El primero en ver puerta fue el Girona en el segundo minuto de la reanudación cuando Valery marca casi desde la línea un gran servicio de Arnau Martínez desde línea de fondo. Pero como el San Roque copero no es el mismo que el San Roque liguero –algo que sus aficionados se preguntan por qué- y solo tres minutos después en una acción similar a la del gol del Girona, Mizzian devolvía las tablas al marcador con Sergio García como asistente.

El partido por momentos se volvió un correcalles, con los dos equipos buscando el área contraria aunque sin acierto, en parte por la agitación propia de los goles, y en parte también por los cambios en los dos conjuntos tras el descanso. En el Girona entró Savio por Ibrahima Kebe, lo que le dio más profundidad al ataque de su equipo, mientras que en el San Roque fue Fran López el que sustituyó a Abreu, lo que hizo que Kevin Bautista estuviera más liberado para llegar arriba.

Poco a poco el Girona volvió a imponer la calma en el partido, pero como ya ocurrió en algunos tramos de la primera mitad, fue un control del juego, pero sin peligro. Hasta el minuto 72 no buscó la portería el equipo de Michel con un disparo de Portu que salió cerca de la escuadra. Más clara fue la siguiente ocasión visitante, esta vez en las botas de Stuani que recortó a su marcador dentro del área para rematar al palo cuando el gol ya se cantaba. El posterior remate de Savio tras el rebote del poste salió rozando el larguero.

Una nueva acción a balón parado le dio al San Roque la opción de evitar la prórroga y de dar la sorpresa en la primera eliminatoria de la Copa, pero primero Antonio López se encontró en su remate a bocajarro con el cuerpo de Fuidias y después Jacobo no pudo encontrar los tres palos de la portería contraria.

El último minuto del descuento fue nefasto para los intereses aurinegros que ya se veían disputando la prórroga como ya ocurrió el año pasado con el Getafe. Un balón suelto en medio campo, en una acción que el San Roque reclamó como falta, cayó en los pies de Savio que se fue directo hacia la portería de Raúl al que batió en el uno contra uno con calidad después de haberse ido de varios contrarios.