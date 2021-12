Romerito: "No competimos, creo que ni salimos a jugar el partido"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Ruiz Romerito, entiende que su equipo "no estuvo a la altura" ante un Andorra "superior desde el minuto uno al noventa" en la goleada encajada por los albinegros en el Principado.

"Nosotros no hemos estado en ningún momento. El Andorra ha sido superior en todas las facetas y esperemos que este resultado no nos haga mucho más daño de lo que es este partido", comenzó su comparecencia el técnico de la Balona tras el encuentro.

"Traíamos bastante bajas pero no es motivo para salir y no ser nosotros mismos. Creo que el Andorra fue superior desde el minuto uno hasta el noventa y no podemos poner un pero. No hemos competido y el primer culpable soy yo", manifestó Romerito, que ya como único remedio solo piensa en "trabajar el partido contra el Linares e intentar sacar algo positivo allí".

Preguntado sobre la influencia del frío y la nieve, el balono fue tajante: "La climatología es para los dos equipos, igual que cuando nosotros estamos allí con el viento y nosotros nos adaptamos mejor. No tiene que ver nada con respecto al partido. No fuimos intensos en ningún momento, ellos tuvieron una facilidad tremenda a la hora de meter pases interiores cuando somos bastantes fuertes en eso y nos ganaron los duelos individuales. Creo que no salimos a jugar el partido y es imposible ante un equipo tan bueno como este, con jugadores de tanta calidad", explicó.

"El responsable soy yo. No metimos la intensidad que necesitábamos, hemos pecado y esperemos que esto no suceda la semana que viene", prosiguió Romerito, que elogió al rival. "El Andorra fue el rival que esperábamos, un equipo que tiene mucha posesión, te busca en zonas intermedias, es vertical, bueno en el uno contra uno... Nos ha endosado una goleada bastante dura que podía haber sido incluso mayor. No estuvimos a la altura de la Recia, pero palos de esta manera nos vienen bien para bajar los humos y saber quien somos y a lo que vamos", reflexionó.

Romerito señaló que Borja sufrió "un golpe en el cuádriceps" y fue retirado por preocupación.