Roger: "Nuestra afición se merecía una satisfacción así"

El técnico de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, mostró su alivio en la rueda de prensa posterior al triunfo sobre el Atlético Sanluqueño. "Esta victoria va por todos, pero más por mis jugadores. Ellos se lo dejan todo y lo merecían. Estábamos obligados a ganar, menos mal que obtuvimos la recompensa al final", dijo.

"El partido estuvo condicionado por el viento. Queríamos irnos al descanso por encima en el marcador porque sabíamos que en el segundo tiempo el viento nos iba a dificultar. La expulsión marcó el partido, pero a nosotros nos metió aún más presión porque estábamos obligados a ganar. Las excusas son para los perdedores, si hay viento hay que aclimatarse", aseguró.

"En los últimos quince minutos con la entrada de Tarsi y Juampe generamos peligro, llegamos y metimos al rival en su propia área. Teníamos que ser pacientes, pero no fue nada fácil. Justo antes del gol Buba tuvo una ocasión muy clara, pero por suerte obtuvimos la recompensa. Acertamos al cambiar de banda a Juampe y David Moreno porque Juampe se encuentra mucho más liberado a pierna cambiada. Entre líneas hizo mucho daño", detalló.

"Me alegro mucho por mis jugadores, se lo merecen muchísimo. Ahora tenemos 40 puntos que nos vienen como agua de mayo. Un gol lo cambia todo, porque si llegamos a empatar a cero nos llueven hostias por todos lados. Trabajan muy bien durante todas las semanas. Podemos estar mejor o peor, pero ellos lo dejan todo en el campo", señaló.

"Si tiene que cambiar la dinámica para bien, bienvenida sea, porque no está costando la misma vida esta segunda vuelta. En Segunda B cada punto cuesta sudor y trabajo y en lo que queda todos los equipos van a apretarnos mucho. Todavía no le habíamos dado una alegría en casa a nuestra afición este 2019 y me alegro mucho por ellos también", expresó.

"Hay momentos duros cuando juegas ante tu gente y escuchas pitos. Yo les pido que nos ayuden y que si no están conformes al final del partido, luego puede decirnos lo que quieran. Esta afición es buena y caliente y si nos apoyan todo será más fácil. Este resultado nos coloca en una buena posición y fuerzas para afrontar el siguiente partido", comentó.

Sobre la acción de la expulsión de Alberto García dijo: "Desde mi posición parece que chocaron cabeza con cabeza [Buba y Alberto], pero no sé si le dio con el codo o fue con la cabeza. El árbitro estaba más cerca, pero si es así se equivocó. El Sanluqueño es humilde y trabajador. Le deseo todo lo mejor, porque se lo deja todo", concluyó.