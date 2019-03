El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, se lamentó en rueda de prensa tras el empate a cero ante la UD Ibiza por no haber podido dedicarle el triunfo a una afición que se "lo mereció" por venir en un día como este. "Estos son balonos de verdad", sentenció.

"Creo que hicimos una primera parte espectacular. Le dimos un baño a todo un equipazo, con jugadores de superior categoría. Logramos generar nueve ocasiones de gol, pero no tiros lejanos, si no jugadas de peligro reales. Hicimos de todos para adelantarnos antes del descanso, pero no pudimos. Si nos hubiésemos ido 1-0 a vestuarios ellos seguro que hubieran abierto muchos espacios. El fútbol es de áreas, aunque no tuvimos acierto ante la portería contraria. Perdemos dos puntos", sentenció.

Preguntado por qué sería de este equipo con más gol respondió: "Quedará la duda. Creo que hicimos de todo, pero si no marcas en el fútbol es imposible ganar. Aún damos gracias a que defendemos bien, porque es el típico partido que puedes perder perfectamente. Nosotros somos conscientes de que nos cuesta hacer goles, pero cuando no sabes ganar hay que saber empatar, como siempre digo", sostuvo.

"El fútbol depende de los pequeños detalles, pero es que creo que le pasamos por encima a todo un Ibiza, aunque un punto pueda parecer poco", reiteró el preparador albinegro.

"Hasta la última jornada vamos a estar peleando por la Copa y cuantos más equipos implicados haya, más hostias habrá. Ahora mismos estamos tres, sí, pero le arañamos un puntito al San Fernando. Todavía quedan 24 puntos y jugando como lo hacemos últimamente soy optimista", expresó.

"Considero que la afición se va satisfecha al igual que hace quince días. Venir al partido era de valientes con el tiempo que hizo. Eso es ser balonos de verdad, lástima que no pudimos dedicarle la victoria porque se lo merecían", declaró.

"Hay que seguir adelante a y empezar a pensar ya en El Ejido", finalizó.