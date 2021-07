El último pichichi de la Real Balompédica Linense, Pito Camacho, no jugará muy lejos de La Línea la próxima temporada, pero sí en otra categoría. El delantero almeriense, cuya marcha de la Balona quedó certificada el pasado 6 de junio, bajará un peldaño para formar parte del proyecto de la AD Ceuta FC en la Segunda RFEF.

Un mes después de su adiós a la Balona, una noticia que este periódico había planteado ya como una posibilidad a finales de mayo, Pito Camacho ha encontrado acomodo para la andadura 21-22. El ariete de Gádor cruzará el Estrecho de Gibraltar después de haber pasado dos temporadas como albinegro y de haber sido el máximo anotador de esta última -diez goles-, en la que los albinegros lograron con mucho mérito el ascenso a la Primera RFEF.

Camacho desembarcará en un Ceuta que está de remodelación total y absoluta tras su épico ascenso en la casa del Xerez CD, el equipo que acaba de fichar al linense y exbalono Joe. José Juan Romero, el que era el técnico, hizo las maletas rumbo al Eldense y los caballas han apostado por el exgualdiverde Edu Villegas como director deportivo y por Chus Trujillo -ex del Tamaraceite- como su entrenador.

La Balona decidió al término del curso no renovar a Pito Camacho "por motivos deportivos". En la decisión de la Balompédica de no volver a contar con sus servicios tiene peso específico el hecho de que Iván Martín –que llegó a La Línea en diciembre procedente del Podbeskidzie Bielsko-Biata de Polonia- está entre los 13 futbolistas que tienen contrato en vigor y a que el club pretende contar para este nuevo reto con dos centrodelanteros que no tengan un perfil tan semejante.

Pito Camacho había negociado su traspaso con la Balona en el verano de 2018, pero una grave lesión de rodilla mientras se entrenaba con el Mirandés impidió que la operación se cerrase. Un año después se incorporó al equipo que por entonces entrenaba Jordi Roger. Anotó cinco goles en 19 encuentros hasta que la competición se detuvo como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el coronavirus.