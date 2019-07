Antonio Jesús Camacho, más conocido por los futboleros como Pito Camacho, afronta "con más hambre que nunca" la etapa que va a abrir con la Real Balompédica Linense. El nuevo delantero albinegro, el cuarto fichaje para la andadura 2019/20, se define como "un guerrero" encantado de formar parte de "la filosofía" de Jordi Roger en el proyecto que se cuece en La Línea.

Camacho, natural de Gádor (Almería), lleva "tres meses" ejercitándose con "muy buenas sensaciones" después de la lesión de rodilla que sufrió el pasado verano cuando estuvo a punto de enrolarse en la Balona. "La mala fortuna", recuerda el ariete, que dice estar "fuerte" y preparado para iniciar la pretemporada. "La lesión ya forma parte del pasado", asegura.

En plena mudanza -llevaba dos años en Miranda de Ebro-, Pito Camacho se mostró "muy contento" por haber rubricado su incorporación con la Balona. "No han faltado equipos, pero le dije a mi representante que quería ir allí", afirmó. "Hablé mucho con el entrenador, al que conocía y me gusta su filosofía de juego, y me ha transmitido confianza. Además había seguido a la Balona desde la pasada temporada y me apetecía mucho este reto y también volver a estar en el sur, más cerca de casa", explicó el almeriense.

Camacho vio a los balonos el pasado curso cuando jugaron en El Ejido. "Y por su afición me recordó mucho al Mirandés. Sé que voy a un equipo que quiere que sus jugadores se dejen todo en el campo", remarcó.

"Soy un delantero peleón, guerrero, competitivo"

El delantero albinegro entiende que su año en blanco pueda generar algunas dudas. "Es lo que hace que tengo más hambre que nunca porque para mí es un año que he perdido", reconoce. "Nunca me había lesionado de gravedad, pero desde el minuto uno de la recuperación me he sentido bien. Pasé por todas las fases, gimnasio, ejercicios, balón, campo... y ya eso ya es pasado. Me siento fuerte", subraya el futbolista de 29 años, que amplísimo currículum a sus espaldas.

Pito Camacho dio sus primeros pasos en las categorías inferiores de Almería, en su tierra, antes de debutar en Tercera con el Comarca de Níjar, con el que llegó a ser campeón del grupo IX en una andadura en la que anotó 13 goles. Luego pasó por el Ávila y el Leioa antes de subir a Segunda B con el Izarra, su trampolín al Mirandés, conjunto con el que marcó siete goles en su primera campaña (la 17/18) y con el que se lesionó justo antes de cerrar su marcha a La Línea en agosto del pasado año. "El año pasado no fue culpa nuestra, ni de la Balona ni del Mirandés, son cosas del fútbol, de las negociaciones y la mala fortuna que tuve al lesionarse", rememora. "Pero eso ya es pasado", insiste.

El punta, al que no le gusta definirse como a casi ningún futbolista, sí concede algunas pistas: "Se puede decir que soy peleón, guerrero, competitivo", avanza. "Entiendo que como cualquier futbolista, un profesional, y como todo delantero, un jugador que vive del gol", concede.

Pito Camacho es la cuarta incorporación de la Balona 19/20 tras Tito Malagón, Mousa y Jordán Sánchez.