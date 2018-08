Pito se lesiona y su fichaje pende un hilo

El fichaje del jugador del Mirandés Antonio Jesús Camacho Díaz [Pito Camacho] por la Real Balompédica pende de un hilo. O mejor dicho, de una rodilla. El atacante almeriense cayó lesionado durante un entrenamiento con el conjunto burgalés, tiene la articulación visiblemente inflamada y necesita muletas para caminar. A la espera de lo que desvelen las pruebas médicas a las que se sometió en la tarde de ayer, los servicios médicos del conjunto rojillo reconocen a los medios locales que lo más probable es que se trate de una lesión de larga duración. En esas condiciones, parece evidente que su incorporación a la plantilla de Jordi Roger quedaría suspendida.

Contrariedad y parece que importante para la Real Balompédica. Cuando todas las partes implicadas admitían que la incorporación del delantero Pito Camacho a la escuadra linense era cuestión de horas, se encienden todas las alarmas.

El atacante tuvo que retirarse del entrenamiento que su equipo llevó a cabo en la tarde/noche del lunes y lo que en principio parecía no ser más que un susto, mayúsculo pero un susto, ha derivado en mala noticia. Pito no pudo ejercitarse ayer con sus compañeros y compareció en las instalaciones con una llamativa venda en una de sus rodillas y ayudándose de muletas para caminar.

El Mirandés no había hecho público al cierre de esta edición el alcance exacto de la lesión, pero los primeros diagnósticos hablan, como poco, de un esguince de rodilla.

La Real Balompédica -que mantiene la política de que hasta que los jugadores no tienen el contrato firmado no habla sobre ellos- no ha hecho pública aún cuál sería su postura en caso de confirmarse los peores pronósticos, pero a la vista de las malas experiencias que el club ha tenido en los últimos años con futbolistas que arrastraban lesiones de temporadas precedentes todo indica que la contratación quedaría pendiente del correspondiente examen médico.