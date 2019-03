El entrenador de la Unión Deportiva Ibiza, el exfubolista Pablo Alfaro, aseguró que le gustó mucho como jugó la Balompédica en su comparecencia ante los medios tras el empate cosechado en el Municipal de La Línea.

"Vi dos partidos diferentes. La primera parte no tuvo nada que ver con la segunda y en la que la Balona estuvo muchísimo mejor que nosotros. Sabíamos que el viento era un condicionante al que no estábamos acostumbrados. Esto era una ventaja que podía tener el equipo que está acostumbrado", dijo refiriéndose al conjunto linense.

"A mí es que la Balona me gusta mucho. La intensidad que pone, tiene un estilo definido y que exprime al cien por cien sus cualidades. Es un clásico, viendo la sala [de prensa] me parece que alguno de estos trofeos [dijo por los carteles y copas apostadas de la sala] los he ganado yo con el Sevilla", rememora. "La Balona es un equipo con mucha historia detrás, mientras que nosotros no. Tenemos otras capacidades", equiparó.

"Lo cual no es óbice, que la Balona en cuanto a actitud y al nivel de activación inicial estuvieran mucho más rápidos que nosotros. Supieron generarnos muchas ocasiones de peligro y nos lograron encerrar prácticamente en nuestra área. No lo pasamos bien. Llegamos con 0-0 al descanso, la situación más ideal para poder replantear cosas diferentes", explicó.

"La segunda parte fue distinta porque estuvo mucho más compensada. Logramos competir de frente a la Balona. Creo que los cambios nos vinieron bien porque equilibramos muchas situaciones. Empezamos a ser más protagonistas con balón y pudimos hacer cinco contragolpes muy buenos", abundó.

"Nos vamos con un punto más. Estamos uno detrás de otro en la clasificación y estaremos muy igualados de aquí al final de liga. Tendremos que vigilarnos con el rabillo del ojo por un puesto de Copa", sostuvo.