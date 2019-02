Luci Martín: "Bryan Gil nos ayudó muchísimo"

El técnico del Sevilla Atlético, Luciano Martín, compareció ante los medios contento por el triunfo sobre la Real Balompédica. "Necesitábamos ganar", destacó el preparador. "Bryan nos ayudó muchísimo. Es un futbolista que marca las diferencias en este equipo. Sufrimos pero dejamos la portería a cero".

"Tenemos que sacar rendimiento al juego ofensivo porque tenemos grandes jugadores. Sabíamos que teníamos que ser muy pacientes. Ponernos por delante en el marcador nos permitió manejar el partido con más confianza", comentó. "El aire fresco que nos dan los puntos es importante, necesitamos enganchar victorias seguidas para que el equipo tenga confianza".

"No nos podían marcar porque eran un equipo muy físico que te genera ocasiones. La clave estuvo en aprovechar las ocasiones que tuvimos y marcar. Fallamos el penalti pero seguimos insistiendo. Las circunstancias provocaron que nos quitasen la posesión y tuviéramos que defender más", indicó.

"Continuamos sobreponiéndonos a los resultados. Una de las claves era marcar, sobre todo jugando en casa. Hay que aprovechar las ocasiones tan claras que estamos teniendo. Con el marcador a favor jugamos mejor. Aparecieron los miedos a perder el balón porque ellos nos montaban el contragolpe muy rápido, pero generamos peligro", señaló.

Preguntado sobre la importancia de la victoria, y por la rabia con la que celebró el triunfo dijo: "La rabia de la celebración es por la tensión que hay ahí abajo, eso de tener un grupo que trabaja y sufre cuando los resultados no salen. Ya me conocéis, soy como soy. A veces no expreso demasiado, lo hago dentro del vestuario con mis jugadores y mi grupo de trabajo", aclaró.

"Tenemos que pensar en el próximo rival desde ya. Está claro que [el Recreativo Granada] es un equipo parecido al nuestro en cuanto a las características de los jugadores. Va a ser diferente al partido ante la Balona", añadió.