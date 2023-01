Bobby Duncan promete silenciar a sus críticos

Bobby Duncan, el fichaje del verano (y de muchos veranos) de la Real Balompédica Linense, tiene ganas de hacerse oír. O más bien de dejar de escuchar críticas y dudas sobre su capacidad. El delantero británico muestra en su cuenta de Twitter su convencimiento de que en el recién estrenado 2023 va a mandar a callar a los que dudan de él. Si es así, la Balona, los balonos y por extensión toda la Primera Federación no dudarán en celebrarlo.

El entrenador de la Real Balompédica, Rafa Escobar, deslizó el pasado 20 de diciembre en rueda de prensa que en las últimas apariciones, especialmente en los amistoso en los que había tenido minutos, Bobby Duncan habíadejado claro que “tiene muchísimas cosas, que atesora calidad, aunque aún tenga que mejorar aspectos tácticos”. El técnico señaló al británico como uno de los fichajes de invierno que ya estaba en casa y dejó la sensación de que ese comentario llevaba carga de profundidad, que no era algo gratuito.

Lo cierto es que en los apenas 18:40 minutos en los que ya hizo bastante con mantenerse en pie bajo la tempestad durante el interrumpido Balona-Unionistas suyos fueron los dos únicos detalles de calidad que pudieron verse. Especialmente un pase a la espalda de la defensa que el agua acumulada en el césped del Municipal de La Línea impidió que Omar Perdomo rentabilizase.

Además, el técnico le fue dando cabida en los amistosos ante Hammarby sueco del pasado 17 de noviembre (1-1) y ante el Volendam de Países Bajos del 19 de diciembre (resuelto con victoria albinegra por 2-0) y, especialmente en este último, el futbolista de Whiston empezó a reivindicarse. “Al margen del resultado, que gusta pero que tiene mayor trascendencia- es justo destacar la progresión que viene llevando a cabo en el apartado ofensivo Bobby Duncan, aunque debe implicarse mucho más cuando no tiene el balón”, se leía en la reseña de Europa Sur.

A lot of this in 2023 🤫 🔜 ⏱️ pic.twitter.com/pUjRIsJGAo — Bobby Duncan (@bobbyduncan999) December 30, 2022

En medio de esa expectación, de ese deseo generalizado de que el interancional inglés se deje ver ha sido el propio Bobby Duncan quien, a través de sus redes sociales, ha hecho público un deseo/compromiso de que en 2023 por fin se dejará ver ese futbolista por cuyo traspaso la Fiorentina pagó algo más de dos millones de euros al Liverpool, hace ahora apenas tres años.

En su cuenta personal de Twitter sobre una foto en la que se lleva el dedo índice a los labios se lee: “A lot of this in 2023” (Mucho de esto en 2023). Toda una declaración de intenciones. Un mensaje que, por cierto, ha encontrado respuestas de ánimo de excompañeros de medio mundo y de aficionados del equipo albinegro.

El de Bobby Duncan fue, el pasado verano, el fichaje más sonado de la Real Balompédica en años. Hasta el punto de que el desembarco del atacante en la escuadra albinegra fue motivo de reportajes en la prensa nacional española y en la británica.

No es de extrañar. En su etapa en Liverpool algunos medios vieron en él al “futuro nueve” de la selección inglesa. Su aval: haber disputado 32 encuentros (sí, sí, 32) con las categorías inferiores del combinado nacional (desde sub-16 a sub-20), en los que anotó 14 goles.

El atacante se ha formado en las categorías inferiores de Mossley Hill, Wigan Athletic, Manchester City, Fiorentina y Liverpool, con cuyo primer equipo llegó a jugar amistosos y con cuyo conjunto sub-18 (juvenil) anotó 23 goles en los 26 partidos que disputó en competición regular. Llegó a la Balona procedente del Derby County sub-23 (que compite en la Liga de filiales de Inglaterra),

Ha pasado algo menos de medio año desde su llegada, salpicada de problemas con la documentación que le impidieron estar a comienzos de curso a disposición del destituido Alberto Monteagudo. Un periodo en el ostracismo (apenas dos apariciones en competición) preñado del necesario periodo de adaptación tanto futbolístico como humana a su nueva realidad. Es ahora el propio delantero el que promete dar sus mejores alegrías. Nada satisfaría tanto a su presidente, Raffaele Pandalone -que hizo un gran esfuerzo para convencerle de que vistiese de blanco y negro- su cuerpo negro, sus compañeros y su afición.

En su única entrevista en España, concedida a Europa Sur, afirmó que jugar en la Balona no suponía para él un paso atrás “sino un reto”. Ahora parece que se siente preparado. Es el momento de demostrarlo.