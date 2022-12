"La Balona no fichará para cambiar de nombres; si viene alguien será para mejorar"

El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, y el entrenador de la plantilla de Primera Federación, Rafa Escobar han garantizado este martes que los albinegros no llevarán a cabo un cambio de cromos durante el mercado de invierno y que solo se producirán fichajes en enero si los que llegan “mejoran la plantilla”. El técnico instó a tener confianza en un plantel “cuyos mejores refuerzos están ya en la casa”. El mandatario, por su parte, admitió que cinco años en el cargo le están produciendo un desgaste y subrayó que los de La Línea están haciendo “un milagro económico temporada tras temporada”, pero que si no se producen cambios estructurales en la categoría “hay que asumir que una año” la Balona bajará a Segunda RFEF.

En una rueda de prensa convocada, en principio, para que el que mandatario y entrenador expresasen sus mejores deseos para las inminentes fiestas de Navidad y el año 2023 “a la afición y a todo el pueblo de La Línea” el punto central fue la posibilidad de que se produzcan cambios en el plantel en el mercado de invierno.

El primer en tomar la palabra al respecto fue Rafa Escobar: “La afición tiene que ilusionarse con la plantilla que tenemos, que es muy buena. Con lo que tenemos creo que vamos a estar luchando por nuestro objetivo hasta final de temporada”.

“Siempre he dicho que todas las plantillas están abiertas y son susceptibles de mejora, pero el mercado de invierno es dificilísimo, complicadísimo y todos los equipos piensan en un determinado refuerzo”, añadió. “Llevan dos meses trabajando el presidente, Ismael Chico [en referencia al director deportivo], Álvaro Bonmati [director general] y yo mismo desde que llegué y estamos en ello pero para traer algo similar a lo que tenemos o una medianía ya os garantizo que no vendrá nadie”

“Si viniese alguien sería porque nos va a sumar, porque creyésemos que es, a priori, mejor de lo que tenemos en la plantilla y, fundamental, que entre en nuestro presupuesto”, argumentó.

“No hay que perder de vista que los fichajes igual están en casa”, deslizó. “Apenas llevo dos meses he ido conociendo a la plantilla por dentro poco a poco, que no es los mismo que verla desde fuera Ahora es cuando tengo un conocimiento más amplio de jugadores como Damjan Gojkov, Bobby Ducan, Papa Cámara, Alu Koroma, al propio Gerard Oliva...”

“Hay que tener en cuenta que yo no dispongo de una pretemporada, llego y tengo que comenzar a sumar puntos, hay que ganar”, recordó. “Hemos tenido dos partidos amistosos que me ayudan, porque no es lo mismo entrenar, que todo el mundo lo está haciendo muy bien, que competir con un adversario”.

Escobar: "Duncan, Alu, Cámara... igual los mejores fichajes están en casa"

“Es cierto que en esos dos amistosos hemos visto que Bobby [Duncan] tiene muchísimas cosas, que atesora calidad, aunque aún tenga que mejorar aspectos tácticos y en la misma situación están Cámara, Alu... no quiero dejarme ninguno atrás”, ahondó.

“Repito que la afición tiene que estar ilusionada y contenta. Nos vamos de vacaciones con el equipo fuera del descenso con un partido menos [el aplazado con Unionistas] y es obvio que todos dentro del club queremos firmar a los mejores jugadores, pero dentro de nuestro presupuesto”, siguió el preparador albinegro.

“Lo que no vamos a hacer es firmar por firmar, porque el que está ya sabe como pienso, como entrenamos, la idiosincrasia del club, de la ciudad”, argumentó el entrenador cordobés. “Insisto en que el mercado de invierno es muy complicado, que hay mucha gente en el club trabajando duro desde hace dos meses, pero es muy difícil”.

“Lo lógico es que si viene un futbolista es que queramos que esté jugando. Y si está jugando ¿van a dejar que te lo traigas? ¿Qué traemos un jugador de Segunda RFEF? Ya estaría la gente protestando. Hay que tener tranquilidad. Somos los primeros que queremos mejorar el equipo, pero ojo que el equipo es bueno, está en condiciones de competir, luchas y conseguir el gran objetivo”.

Escobar sostuvo que en caso de lograr la permanencia el éxito de la Balona será “de igual magnitud que si el Córdoba asciende a Segunda A”.

Raffaele Pandalone

Por su parte Raffaele Pandalone recalcó que “sin hacer de menos a nadie” Rafa Escobar está demostrando ser “uno de los pocos a los que se puede considerar entrenador de club”.

“Todos los entrenadores quieren a Messi y a Ronaldo, pero él sabe donde está, sabe lo que es la Balona”, deslizó.

“La afición pide cambios todas las temporadas en enero y en los cinco años que llevo en el cargo muchas veces los hemos hecho y raramente nos ha salido bien, porque hay que entender que somos la Balona”, asumió.

“Ha habido años que hemos tenido otro tipo de entrenador, que ha pedido cambiar por cambiar y eso le hace daño al equipo”, defendió. “Hay quien me pide que fiche a Dioni, del Atlético Baleares y eso no es posible”.

“En el mundo del fútbol da mucho gusto hablar del mercado, de este futbolista, de aquel otro, pero esta temporada no queremos incurrir en el mismo error de siempre, no vamos a sustituir un futbolista por otro para cambiar de nombre”, garantizó. “No se trata de ilusionarnos para que luego salga mal. ¿Por qué nos ha salido mal? Porque muchas veces hemos cambiado por cambiar. El míster está de acuerdo con nosotros”.

Pandalone: "A mí me conoce la gente, no vendo humo, hay que ser realista"

“No sabemos si habrá algún jugador que quiera salir, pero lo que nosotros pensamos es que la plantilla es suficientemente competitiva para alcanzar nuestro objetivo de la salvación, dentro del mercado al que puede acceder la Balona”, sentenció. “Si viene alguien será porque aporta, porque suma a la causa”.

“Yo entiendo que el aficionados quieren que su club fiche a los mejores, pero hay que ser realistas sabemos en la categoría en la que estamos, que muchos clubes van a tener problemas para llegar a final de temporada y a mí ya me conoce la gente después de cinco años, no vendo humo”, defendió. “Igual este año ha sido el primero en el que he dado un paso más largo por diferentes situaciones y lo mismo que yo entiendo que la afición pida, hay que ser realista”.

Preguntado por su estado anímico, el empresario romano replicó: “Son cinco años en el cargo y aunque estamos peleando por cambiar la categoría, se ve que se dan pasos muy lentos. Anímicamente estoy como estaba antes, pero llevamos cinco años sufriendo, siendo humildes y si no se produce esta transformación de la categoría vamos a seguir así, porque no va a venir ningún millonario a poner el dinero para que subamos a Segunda”.

“Hace poco leí un reportaje que decía que la Primera Federación está en manos de un grupo de presidentes que está haciendo una partida de póker y ése es el problema. Si cualquiera de este grupo se cansa ¿cómo sobreviven los equipos en esta categoría? Pero el nuestro y muchos más”, denunció. “Queremos seguir luchando”.

“Es evidente que después de cinco años me canso, pero no hay un millón de euros de derechos federativos, ni el estadio está listo... pero yo quiero cumplir el sueño con el que llegué a la Balona y mi objetivo es profesionalizarla lo más posible”

“Pero soy sincero si en los próximos tres años esto no cambia, tendrá que buscar soluciones porque no podemos, una temporada u otra el equipo va a bajar, porque al final lo que hacemos nosotros es un milagro a nivel económico y al final una temporada te vas a caer”, vaticinó.

“Esto es una lucha continua, día a día, pero tengo que ser fuertes y seguir adelante, lo que consigo gracias a la gente que tengo al lado, pero no puedo mentir: empiezo a cansarme”, concluyó.