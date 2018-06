Jordi Roger, capítulo primero

Tranquilo y cercano, muy seguro de sí mismo. Con su esposa y sus dos hijos sentado a apenas un metro y sin parpadear para no perder detalle. Dispuesto a contestar a casi todo y con un discurso muy bien aprendido. Así compareció por primera vez ante los medios de comunicación el nuevo entrenador de la Balona, Jordi Roger. El nuevo míster aprovechó para zanjar posibles polémicas y recalcó que es "muy catalán y muy español" y que desciende de familia santanderina. El preparador, que entiende que da "un salto a su carrera" y que afronta "un reto" viene a conseguir "objetivos ambiciosos" y durante su comparecencia dejó entrever, aunque no lo dijo de manera tajante, que no cuenta con el mediapunta malagueño Sergio Molina, una de las incógnitas que quedan por resolverse.

El acto fue introducido por el presidente, Raffaele Pandalone, quien explicó que solo necesitó cinco minutos de reunión con Roger para saber que era la persona que estaba buscando y que desde que llegaron a un acuerdo había hecho especial insistencia en hacerle llegar lo que significa la Balompédica para los linenses.

¿Sergio Molina? Tenemos gente veterana como Juampe o Ismael Chico"

Roger recalcó que es una persona "muy ambiciosa" y que si ha hecho la apuesta de abandonar su zona de confort y movilizar a su familia es porque está "convencido".

El técnico explicó que su visión de la Balona es que se trata "de un equipo histórico, con solera en el sur, al que todos los jugadores quieren venir" y que en su sondeo de opiniones entre excompañeros no consiguió encontrar una opinión desfavorable a la entidad. "Ahora nos toca a nosotros hacerlo más profesional y llevarlo lo más arriba posible".

"El feeling que he tenido con el presidente ha sido determinante a la hora de tomar la decisión", comentó. "Pero no hubiese venido si me hubiese dicho que el objetivo era la permanencia, pero no fue así y trataremos de hacer un equipo muy bueno e intentaremos acabar lo más arriba posible, pero nunca prometeré que vamos a ser campeones, nuestro objetivo será intentar ganar cada domingo".

Roger pidió "paciencia" por la posible llegada de jugadores "porque aún es pronto", porque el cuepo técnico "sabe lo que quiere" y porque trata de garantizarse que el jugador que se una sea porque está "ilusionado e identificado con el proyecto".

El míster no descartó que pueda enrolarse en la Balona algún jugador procedente, como él, de la UE Cornellá, pero dejó claro que el club catalán tiene privilegio porque después de una década en la entidad no es partidario de crear problemas.

"Vengo a la Balona decidido a crecer como entrenador", recalcó Roger, que asume que al no jugar como hacía su exequipo en césped sintético tendrá que realizar determinados cambios en su forma de preparar a los albinegros, pero deslizó que en Cataluña también trataba de "proponer buen fútbol".

Después de elogiar al hasta ahora único fichaje albinegro, el barreño Pirulo y de subrayar que le gusta trabajar con la cantera, fue preguntado por el futuro de Sergio Molina, respondió: "Tenemos gente veterana como Ismael Chico y Juampe, con experiencia en la categoría, pero hay que tener una mezcla de todo y también debe haber gente joven y con ilusión... veremos. Estoy convencido de que vamos a confeccionar una buena plantilla".