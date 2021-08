El Sabadell vaticina que la Primera RFEF será "muy deficitaria" durante tres años

El tramo final de la reunión que este lunes mantuvieron la Federación y los clubes que jugarán en Primera RFEF (entre los que se encuentran Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense) acabó con un tenso intercambio de pareceres entre el presidente de la Española, Luis Rubiales, y los representantes de Sabadell -Bruno Batlle- y Linares -Jesús María Medina- (clubes ambos que competirán con los del Campo de Gibraltar en el grupo II) quienes expresaron su descontento con el dinero que percibirán y pusieron en duda la viabilidad de la nueva categoría de bronce del fútbol español. Rubiales amainó los ánimos una vez terminada la asamblea y afirmó que agradecería “la valentía de discrepar”.

Rubiales, visiblemente molesto con las preguntas del máximo responsable del Linares -quien sostiene que los ingresos son muy similares a los del curso pasado en la ya extinta Segunda B- replicó de manera contundente: “Se está generando una cultura que en la Federación no la vamos a aceptar. Estáis tensando mucho la cuerda algunos clubes. No hay ninguna tercera categoría del mundo que reciba lo que vais a recibir vosotros. Vamos a poner las cosas en valor. Si seguimos así va a llegar un momento en el que vamos a hacer lo mismo que se hace en Portugal, Italia, Francia o Inglaterra... que es cobraros por los arbitrajes y las licencias y no dar ni un euro”.

“Vais a crear un estrés... muchos de los que estáis aquí sois empresarios y no es nuestra obligación ayudar como lo estamos haciendo”, abundó. “Ya dije que ése es un discurso peligroso, porque igual nosotros podríamos dedicar más dinero a otras cosas y sin embargo nos estamos volcando con vosotros”.

"Tenéis a la Federación más generosa de la historia. El que cumple, cobra. Ya vale. No creo que sea un debate. No tengo problema en que sigas hablando (al representante de Linares), pero es redundante. Sé muy bien lo que es estar jodido, que no se acuerde nadie de ti. Que no hubiera ni para balones", defendió el mandatario que desveló que busca una fórmula legal para proteger a los clubes que forman jugadores para que se vean más beneficiados de cualquier posible traspaso.

Andreu Camps, secretario de la Española, advirtió que los clubes no pueden pretender vivir de las ayudas federativas. “Si no puedes invertir en este nivel de negocios, pues a otro nivel", recalcó.

"No se puede permitir, porque no sería una competición razonable, que compitan clubes con un presupuesto de 300.000 euros con otros de 25 millones. No puede ser, ésta es una competición seria y por eso hay que poner unos mínimos razonables y si no los puedes atender, pues no podrás competir”, dijo.

Más rotundo fue el portavoz del Sabadell. Batlle dijo: “Nuestro reto es que ésta sea una competición sostenible, porque ahora mismo no lo es”.

“Todos tenemos que hacer una inversión, porque con las ayudas es imposible pagar todos los gastos que hay. Los clubes no vamos a poder aguantar. La mayoría somos sociedades anónimas y hay gente invirtiendo, pero estamos lejísimos del fútbol profesional. La competición va a ser durante tres años muy deficitaria para los clubes", defendió.

“Si no se genera valor, también desde los clubes, será difícil una competición de más entidad”, finalizó.