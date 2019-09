El Fútbol Club Cartagena llega a La Línea como el mejor visitante del grupo IV, con dos triunfos en otros tantos desplazamientos (Don Benito y Sanlúcar) y después de enlazar dos victorias tras su única derrota. Con muy poco, ha sacado mucho, síntoma de equipo que está enrachado como viajero, algo que tampoco puede sorprender que una plantilla ante la que poco menos que hay que frotarse los ojos.

Los departamentales se desplazan con una convocatoria en la que hay novedades. En el capítulo de bajas, Cordero sigue con molestias y no ha entrado en la convocatoria, al igual que Manu Viana, al cual descartaba Gustavo Munúa por una microrrotura.

Tampoco están en el estado óptimo Santi Jara, el cual se encuentra en la recta final de su recuperación, y Álex Martín, por lo que se han quedado en Cartagena. Jurado sigue sin entrar en la lista porque su tránsfer continúa sin llegar. El Sheriff moldavo, equipo en el que militaba, está reteniendo la situación hasta el final, algo que llegará el próximo miércoles, último día para solucionar por la vía amistosa la situación y no con la FIFA de por medio. Y el que tampoco estará con el resto de sus compañeros es Carrillo. De titular en la primera jornada a desaparecer, una situación muy similar a la que vivió el año pasado.

Por el contrario, la nota positiva es que vuelve Jovanovic después de no poder participar frente al Cádiz B por la cláusula del miedo, y retornan jugadores del filial, como son los casos de Javi Vera y William. También entra en la convocatoria el dos veces mundialista Fucile, ausente en la última jornada.

Elady Zorrila, Rodrigo y Caballero formarán el ataque

En cuanto al once hay muchas variantes, pero todo indica que Elady Zorrilla, el hombre por el que los murcianos no aceptaron una oferta de traspaso de 350.000 euros, volverá al once después de comenzar el último duelo en el banquillo. Junto a él Rodrigo y Caballero serán los hombres más adelantados.

El técnico, el internacional uruguayo Gonzalo Munúa (exportero de Levante, Dépor y Málaga), cataloga a su rival como “muy competitivo”.

“Nos a exigir mucho, porque la Balona crece mucho cuando juega en casa”, subraya.“Se ha reforzado muy bien, tiene un equipo muy competitivo y están bien”.

“Es un bloque sólido, que tiene velocidad arriba y sabemos de la dificultad que tiene ese campo, ellos crecen mucho ante su público”, finalizó.