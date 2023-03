Los familiares arroparon a los jugadores de la Balona en vestuarios antes del partido con el Dépor

La plantilla de la Real Balompédica Linense contó con una motivación muy especial en los momentos previos al duelo con el Deportivo de La Coruña del pasado domingo, en el que arrancaron un empate ante el segundo clasificado. Cuando regresaron del calentamiento, futbolistas y técnicos se vieron sorprendidos por la presencia en el vestuario de sus parejas, hijos, hermanos, padres... que habían sidos convocados por el entrenador, Rafa Escobar, y que les brindaron un cariñoso aplauso. El míster apeló a ellos para que cada uno de los que saltaba al campo diese lo mejor de sí.

Rafa Escobar ha decidido tocarle la patata a sus pupilos antes de los partidos para sacar de ellos el máximo rendimiento. Si en la jornada previa, antes de la visita a la UD Sanse, les hizo escuchar en la caseta el emotivo mensaje de Tony D’Amato (Al Pacino) en la película 'Un domingo cualquiera', este domingo ante el Dépor brindó una sorpresa a sus hombres. Antes del inicio, sus familiares entraron en el vestidor para brindarles un último apoyo antes de saltar al terreno de juego.

Más información El arma secreta de la Balona

“Vamos bien de tiempo, así que disfrutad un ratito de vuestros familiares”, se oye decir a Rafa Escobar. “Faltan algunos, pero es que me ha sido imposible (dice en referencia a los familiares de Yassin Fekir y de los hermanos Alhassan y Alu Koroma, entre otros) y eso me sabe mal porque me hubiese gustado que estuviesen los familiares de todo el mundo, pero bueno, tenedme a mí pareja y a mi en representación de los que os faltan”.

“Esto es un trabajo y todos trabajáis por los que tenéis a vuestro lado”, les dejó a sus futbolistas. “Hoy [en referecia al choque con el Dépor] va a haber un momento regular, un momento malo y entonces acordaos de estas personas y sacad fuerzas de donde no las haya”.

“Os lo digo muchas veces el cansancio es mentira, está en la cabeza”, concluyó. “Por esta gente [señalando a los familiares de los futbolistas] vais a ganar, vais a hacer un buen partido....”·