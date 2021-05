El Córdoba CF precisa vencer al Cádiz B y que el Sevilla Atlético no derrote a la Real Balompédica Linense en la última jornada del grupo IV-D de Segunda B para lograr una plaza en la Primera RFEF. El técnico blanquiverde, Germán Crespo, se mostró este viernes convencido de que la los de La Línea, a pesar de su sonrojante derrota hace una semana a manos de los califales (0-5) “va a competir” en el duelo en el Jesús Navas de la capital hispalense.

Crespo, expreparador del Lincoln de Gibraltar, admitió que es el encuentro más importante de su trayectoria como entrenador: "Pese a que he luchado por muchos objetivos en muchos otros equipos, he podido debutar en un club grande como el Córdoba y desde que soy entrenador es el partido con el que siempre he soñado".

Eso sí, el conjunto blanquiverde no puede fallar ante un filial gaditano que "no da un partido por perdido, como ya demostró en Sevilla, donde se llevó los tres puntos". Según Crespo, se trata de un equipo que tiene jugadores que de cara al futuro del Cádiz van a querer continuar en el club y sumar en la primera plantilla.

El otra condicionante que debe cumplirse para que el Córdoba logre plaza en la Primera RFEF es que el Sevilla Atlético no sume los tres puntos ante la Balompédica. "No me gusta estar pendiente de otros equipos, pero si llega un buen resultado en Sevilla desde la grada nos van a dar un empujón", apuntó el entrenador cordobesista, que se mostró optimista en su comparecencia semanal prepartido ante los medios locales, que se lleva a cabo de manera telemática: "La Balona va a competir el partido. Seguro que será un rival complicado para el Sevilla Atlético, porque va a pelear por quedar lo mejor posible y, sobre todo, por despedir la temporada con una buena jornada".