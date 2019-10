Javi Sánchez entrenador del Villarrubia FC -que el sábado (18:30) recibe a la Real Balompédca Linense, no pone tanto el acento en el hecho de que su equipo, un recién ascendido, no haya ganado aún en casa como se hace desde fuera. El preparador prefiere entrar más en los apartados positivos del análisis y se considera “satisfecho” del rendimiento de sus hombres ante su público, donde, recuerda, solo han perdido un partido a pesar de haber pasado por esas instalaciones equipor de la envergadura del Córdoba y el UCAM. “El Don Benito, que el único que ganó aquí, no hizo méritos para llevarse los tres puntos”, sostiene.

El técnico toledano, que condujo al equipo al ascenso de categoría, entiende que “en caso de haber presión” por la racha de resultados, ésta recae más en la Balompédica, que encadena cinco jornadas sin conocer el triunfo. “No es lo mismo las cuentas que se hacen con objetivos ambiciosos que cuando el objetivo es la permanencia y es verdad que nosotros no hemos ganado en casa, pero solo hemos perdido una vez y como los resultados a domicilio nos están ayudando, tenemos una cifra de puntos muy razonable para un recién ascendido”, recalca.

El preparador, que entiende que su equipo ha hecho méritos y que “ya le toca ganar como local”, sostiene que las condiciones del terreno de juego del Municipal de Villarrubia de los Ojos, de reducidas dimensiones y con piso de césped artificial, no está jugando precisamente a favor de sus intereses.

“Analizamos a los rivales cada semana y comprobamos que cuando vienen a casa juegan de otra manera, exponen mucho menos”, recalca el míster, que afronta el encuentro con dos bajas, las del meta Samu Diarrá, que además de tener problemas físicos ha sido convocado por la selección de Mali, y la del centrocampista José Luis Arroyo, que se prolonga ya durante casi un mes.

De tal modo que el técnico toledano contará para la portería con el villarrubiero Carlos Morales, como ya hizo en la visita al San Fernando, y con el toledano Carlos Avendaño, todavía inédito en competición.