Jordi Roger: “Cuando bajamos el nivel de concentración se nos ven las carencias”

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, mostró su descontento en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el UCAM Murcia. “Cuando bajamos un poco el listón se nos ven las carencias”, comenzó tajante el preparador.

“El UCAM nos superó en todo. Creo que estuvimos mal en todo y que hicimos nuestro peor partido. Ellos tienen mucha calidad y se aprovecharon de eso. Me voy muy enfadado con mi equipo”, expresó.

“Los errores contra estos equipos te penalizan mucho y si bajamos un poco el nivel de intensidad y concentración somos vulnerables, nos gana cualquiera”, aseguró.

“Nosotros somos un equipo que nos basamos mucho en el orden y en esta ocasión no estuvimos a la altura de lo que requería el partido. Necesitamos tener compromiso al máximo porque cada semana nos exigen mucho. De esto tenemos que aprender”, advirtió.

“El día del Cartagena me fui más cabreado porque lo intentamos, pero en este me voy resignado”, dijo.

“Espero que volvamos a la tierra, que parecía que éramos el mejor equipo del grupo IV y esto no va así. Estamos ahí arriba porque nos los curramos y tuvimos que sufrir mucho. Si dejamos de hacer todo eso, nos ganan. Espero que nos demos cuenta de ello”, añadió.

“En toda la temporada perdimos contra los tres primeros, pero no nos podemos conformar con eso. No salió el partido que teníamos pensado, pero mejor ahora que cuando queden cinco jornadas. Las ligas no se ganan contra estos equipos ni la clasificación para los playoffs se logra contra ellos. Hicimos una primera vuelta muy buena pero de los de abajo sólo le ganamos al Malagueño. Aspiramos a hacer igualar, como mínimo, los 33 puntos de la primera vuelta”, continuó.