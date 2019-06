El centrocampista canario Pablo Santana hace una “valoración positiva” de su paso por la Real Balompédica Linense, a pesar de que se vio condenado, sobre todo en el transcurso de la segunda vuelta, a un papel casi testimonial. El futbolista, que mantiene vivo su sueño de jugar en el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, afirma que desconoce cuál será su futuro inmediato, pero ni siquiera descarta marcharse al extranjero.

“La experiencia la considero como positiva”, asegura Pablo Santana al ser preguntado por su paso por el equipo de La Línea en una entrevista concedida a udlaspalmas.net “Es verdad que en lo deportivo no me fue muy bien porque no tuve mucha continuidad, pero al final uno aprende de esos roles y es un aspecto que hace que te curtas como jugador”.

“Ha sido mi primera experiencia fuera de la isla, y ahora con ganas de empezar nuevos retos”, sentencia.

“Anteriormente he estado viviendo la parte bonita del fútbol, sintiéndome importante y teniendo minutos”, recuerda Santana, quien fue catalogado como una de las piezas claves para que el filial amarillo lograse la permanencia en la andadura 2017-2018.

“Esta temporada he visto la otra cara, la que no es tan dulce, pero he tenido un gran aprendizaje y ojalá el año que viene pueda tener más suerte”, apostilla.

Santana confiesa abiertamente que siente “envidia sana” de los canteranos que están teniendo sus oportunidades en el primer equipo desde la llegada de Pepe Mel al banquillo. “Me hubiese gustado estar con ellos”, admite.

“Este año los he estado siguiendo tanto en el filial como en el primer equipo y me alegro mucho por los que han tenido esa oportunidad”, asegura el mediocampista. “Han demostrado con creces que están preparados para jugar en el primer equipo”.

Con respecto a su futuro, responde: “ A día de hoy no sé nada. Mi representante está trabajando y yo le he dicho que estoy abierto a todo, tanto a jugar en España como a salir fuera. Una vez vivida la experiencia en La Línea me veo con bastantes ánimos de seguir y ojalá que pueda salir algo positivo”.