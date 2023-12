Juanjo Bezares pide apoyo sin fisuras para una Balona a la que muestra su respaldo

La plantilla de Segunda Federación de la Real Balompédica Linense ha recibido este jueves una visita ilustre, la del exfutbolista albinegro Juanjo Bezares, que en la actualidad es pieza fundamental en el cuerpo técnico del Lincoln Red Imps de la Gibraltar Football League, que está encabezado por su excompañero en los terrenos de juego Javi Muñoz. Bezares ha mostrado su “total apoyo” al plantel, ha expresado su convencimiento de que alcanzará el objetivo del ascenso a la Primera Federación y ha deslizado numerosos elogios para el técnico, Baldomero Hermoso Mere. “Es un pedazo de entrenador”. No es la palabra de un cualquiera precisamente.

El guadiareño Juanjo Bezares, uno de los mejores futbolistas que ha salido del Campo de Gibraltar en las últimas décadas, hizo carrera en Primera con el Cádiz CF (cuya afición le recuerda con especial cariño) y el Sevilla FC, antes de pasar por Grecia, Chipre y Kazajistán (fue el primer profesional español en jugar en dicho país) y de vestir las camisetas de Estepona, Villanovense, Nástic de Tarragona, Arroyo, Eldense, San Pedro y Europa de Gibraltar.

El centrocampista quedó marcado por su paso primero por el Atlético Zabal y más tarde por la propia Real Balompédica, con la que dio el salto a la Segunda B y de la que salió pasaportado a Nervión. El exfutbolista siempre ha mantenido muchos lazos con la entidad de La Línea y de hecho su mediación resultó decisiva para que el linense Pedro Lorenzo Fernández [Loren], en la actualidad jugador del Atlético Baleares, llegase al equipo albinegro en 2021 tras su paso por el St. Josephs de Gibraltar, del que por entonces Bezares era director deportivo.

Este jueves ha decidido regresar a la que fue su casa, que como él mismo comentó está muy cambiada y ha tenido la oportunidad de reencontrarse con Mario Galán, Carlos Guerra -con el que compartió vestuario cuando apenas eran unos niños en aquella complicada temporada (2001-02) que acabó con el descenso de la Balompédica en Mallorca- y por supuesto con el utilero Manuel Valenzuela [Pipi] y José García [Pepe El Masa], los dos valores incombustibles de esa caseta.

“He estado hablando con Mario de mi debut. Apenas jugué tres minutos. Ganamos uno-cero con un gol de Raúl Procopio”, evoca. “Tres minutos, benditos tres minutos. No se me olvidarán nunca. Y ahora parece que es una deshonra salir para ese tiempo”.

Bezares ha dedicado tiempo a recordar con los que fueron compañeros de viaje en aquella andadura, en la que la Balompédica, con Gabriel Navarro Baby al frente, se mantuvo con vida gracias a un triunfo sobre el Ciudad de Murcia (2-0) con sendos goles de José Luis en la penúltima jornada con una plantilla en la que ya casi no quedaban más que cuatro o cinco profesional y un grupo de chavales de la zona que fue ajusticiado por una parcial actuación arbitral en beneficio del filial del Mallorca.

El guadiareño también ha mantenido una larga charla “sobre la situación del equipo” con el entrenador, Mere, para quien se ha desecho en elogios y ha pedido el mayor de los respaldos, así como para la plantilla. "Yo sé como es la afición de la Balona y que nunca le va a faltar aliento al equipo", dijo.

"Con el míster no he coincidido en ningún equipo, pero me quiso fichar cuando él estaba en el Conil, tenemos un amigo común, el preparador físico Miguel Chamorro, así que siempre hemos tenido mucho contacto”, finalizó.