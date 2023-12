El Palo y el San Ignacio, rivales a batir por la Balona

La Real Balompédica Linense visita este domingo tres de diciembre (12:00) a El Palo Fútbol Club, que enlaza cinco partidos sin conocer la victoria, lo que le ha hecho descolgarse de nuevo hasta los puestos de descenso. Los albinegros acuden al que posiblemente sea el terreno de juego más peculiar (y eso que ya ha pasado por algunos que pelean por ese derecho) del grupo IV de la Segunda Federación, el Nuevo San Ignacio. Por un lado sus dimensiones (95x57) le convierten en un escenario muy pequeño. Y por otro su césped sintético, que no es precisamente de última generación, dificulta y mucho el control del balón. Paradójicamente El Palo no está sacando partido a esa supuesta ventaja, ya que, con cinco puntos en seis encuentros, es el peor local del grupo. En el plantel el exbalono Santi Luque y el meta Benito del Valle (ex de Algeciras CF y UD Los Barrios).

La FIFA recomienda que “para categorías de élite” los terrenos de juego tengan unas dimensiones mínimas de 105x68. Dando por entendido que la Segunda RFEF no lo es, los 95x57 del Nuevo San Ignacio están considerablemente lejos. Desde luego, mucho más cerca de las medidas mínimas que fija el reglamento 90x45.

El otro rival al que se miden los de Baldomero Hermoso Mere será El Palo CF. Un equipo que logró el ascenso el pasado verano de la mano del marbellí David Campaña (ex de la UD Tesorillo), quien dejó el club para incorporarse a la estructura del Sevilla FS (Sevilla C), quien en la última semana lo ha cedido para que se incorpore al Linares de la Primera Federación.

El relevo de Campaña fue Nacho Pérez, que como futbolista pasó por las filas de Real Betis, Málaga, Levante, Real Sociedad, Getafe... y que como técnico ha estado vinculado a las categorías inferiores y a la sección femenina del Málaga FC. El preparador no ha realizado declaraciones previas al choque con los de La Línea.

La plantilla tampoco se quedó atrás después del ascenso. El club se desprendió de hasta 19 futbolistas. Y llevó a cabo 14 fichajes, sin cometer, eso sí, excesos económicos. Entre ellos el del Santi Luque, que visitó la camisola de la Balona en la segunda vuelta de la temporada 2019-20, la que fue interrumpida por la crisis sanitaria generada por el Covid-19. La pasada andadura jugó en el Lincoln Red de Gibraltar. En el presente curso ha participado en los 14 partidos (nueve de ellos como titular) y ha anotado un gol.

A él se sumaron Carlos Cobo (Palencia Cristo Atlético), Manu (Málaga CF juvenil), Drammeh (UCAM Murcia), Essomba (Marbella FC), Fabio (El Palo FC juvenil), Iván Breñé (AD Ceuta B), De la Osa (Sant Jordi), Raúl Rojas (Sevilla C), Llopis (Atlético Mancha Real), Joselinho (Vélez CF), Amin (Salerm Puente Genil), Josema (Recreativo Granada) y Rafa Castillo (Córdoba B).

Solo ocho jugadores siguen en la caseta, entre ellos el cancerbero Benito del Valle, ex del Algeciras y la UD Los Barrios. También continúan Lulu, João Paulo, Baka, Roberto, Ito, Awana, Javi López.

El nuevo míster apostó por un cambio en la filosofía tradicional de juego del conjunto de la populosa barriada malagueña. Abandonó el fútbol directo que tantos réditos había dado al equipo por uno más pausado y se le ha atragantado a su plantilla. Tanto que en su estadio ha firmado una victoria, dos empates y tres derrotas (las dos últimas, ante Aguilas 0-1 y Estepona 0-2, de manera consecutiva).

Esa mala racha en casa provoca lo que se podía entender casi como una paradoja. El Palo, un equipo que tradicionalmente vinculaba sus éxitos a su campo, haya sumado más puntos fuera de casa (8) que en su propio recinto (5), que por cierto apenas tiene capacidad para algo menos de un millar de espectadores.

Como le sucede a la Balona, al conjunto paleño le penaliza su falta de gol. Ha anotado en nueve ocasiones (una menos que los linenses). Solo el Cartagena B (8) es peor en ese apartado. Destaca en esa faceta el rinconero Javi López (ex de Marbella y Antequera) que lleva un tercio de esas dianas (de las tres, una de penalti).

De cara al encuentro con la Balompédica es baja Awana, que después de pasar por el quirófano ya ha comenzado a entrenarse con sus compañeros, pero aún está en el último proceso de su rehabilitación.

Vuelven a estar en disposición de ser alineados el mediocentro Roberto Sierra, una vez cumplida su sanción y, con la salvedad que siempre supone el último entrenamiento de la semana, Ito y Baka, que se perdieron el duelo de la visita de la pasada semana al Cádiz Mirandilla por diferentes problemas físicos.