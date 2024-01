Mere reclama "una actitud más constructiva" al entorno de la Balompédica

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Baldomero Hermoso Mere, ha solicitado este jueves, durante una comparecencia ante los medios, “una actitud más constructiva” por parte del entorno, se entiende que en referencia a aficionados y medios de comunicación. El míster explica que tiene la sensación de que si su equipo gana, al resultado se le da “un matiz negativo” y si perde es porque la escuadra no es “lo suficientemente buena”. Mere sostiene que la Balona es “menos fuerte que en años anteriores” pero insiste en que su objetivo es acabar en una de las cinco primeras posiciones del grupo IV de la Segunda Federación, las que conceden el derecho a pelear por el ascenso y de las que, a falta de una jornada para que finalice la primera vuelta, le separan cuatro puntos.

“La urgencia que tenemos nosotros la tiene en un grado aún superior el UCAM, que tiene un presupuesto superior, la tiene el Estepona, el Betis Deportivo, el Sevilla Atlético... nosotros somos un buen equipo dentro de la categoría, pero nuestros objetivos es estar en esa pelea”, reflexionó Mere. “Lo dije desde el día uno de mi llegada, que el objetivo era estar entre los cinco primeros y me gustaría que no perdiésemos la perspectiva de eso”.

“Si ganamos se le da un matiz negativo y si perdemos es que no somos lo suficientemente buenos... me cuesta entender eso”, lamentó.

“No pasa nada, estoy abierto a las críticas de quien quiera hacerlas, pero me gustaría que 2024 viniese acompañado de una actitud un poquito más constructiva, que de verdad que la he echado de menos”, abundó. “Las urgencias las entendemos, recogemos el guante y asumimos responsabilidades pero creo que ascender en cualquier categoría es muy complicado”.

“Lo sé porque he tenido la fortuna de hacerlo en caso todas las divisiones y por eso sé que es un trabajo que se va haciendo poco a poco”, recalcó. “Llegamos en verano, el estadio estaba en obras, la transición de la plantilla fue muy grande. No es fácil coordinar todo eso y no lo utilizo ni mucho menos como una excusa, pero me gustaría que en algún momento se hiciese un balance un poquito más constructivo de las situaciones, sin que eso suponga escurrir el bulto para nada y asumiendo la responsabilidad que me toca”.

“La Balona, por presupuesto y por todo, tiene que ser un poquito menos fuerte que en años anteriores y hay rivales que tiene objetivos muy ambiciosos, que traen a muy buenos jugadores, a muy buenos entrenadores y con eso tenemos que competir y queremos estar en esa pelea, entre los mejores”, abundó.

Mirando ya al futuro, advitió: “Sabemos que tenemos un ciclo de dos partidos en casa, pero nos vamos a centrar en este primero, porque el rival (Atlético Antoniano) no nos lo va a poner nada fácil, ya que quiere salir de la situación en la que está”.

“El rival no nos va a hacer cambiar nuestro enfoque, siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible desde nuestra perspectiva, aunque siempre tratamos de analizar las posibles debilidades y fortalezas que pueda tener, pero más allá de eso lo que queremos es centrarnos es lo que queremos hacer nosotros”, abundó el míster. “Tenemos muy claro que queremos ir a por el triunfo, a buscar la portería contraria y a por los tres puntos”.

El técnico balono dedicó palabras muy cariñosas al lesionado Víctor Olmo, al que una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en el último partido de 2023, en Cartagena ante el filial departamental, le obliga a despedirse de la competición.

Preguntado por las dos incorporaciones que ya se han producido en el mercado de invierno dijo: “Rafa Ortiz es un central con experiencia, con madurez deportiva y personal, que ha ofrecido un buen rendimiento en aquellos equipos en los que ha estado... un buen central, un buen defensor, que trabaja bien en el espacio abierto, dominador de duelos y que viene con mucha ilusión”.

“Por su parte Pitu es un chico muy jovencito, en su primer año no-sub-23, un futbolista que nos hace ilusión tener”, agregó. “Viene de hacer buenas temporadas y nos va a dar sobre todo desequilibrio, que nos hacía falta esa característica, por la zona central e izquierda del ataque, porque tiene uno contra uno, regate... y que también viene con una ilusión tremenda, que es algo que nos parece muy importante a la hora de hacer los fichajes”.