Juan Franco-John Pérez: encuentro entre balonos

El Ayuntamiento de La Línea fue escenario este martes de un encuentro entre dos balonos confesos y además muy significados. El alcalde de la ciudad, Juan Franco, militante seguidor del equipo albinegro, recibió a John Pérez, que se vio obligado a emigrar a Melbourne (Australia) hace más de medio siglo, pero que a pesar de la distancia no ha dejado nunca de seguir la actualidad de la Real Balompédica Linense.

“Nos llena de alegría recibir a John Pérez, un linense que, aunque partió hacia Melbourne hace 55 años, sigue manteniendo vivas sus raíces”, expresó la primera autoridad municipal a través de sus redes sociales.

“Cada visita suya a La Línea fortalece el vínculo con nuestra ciudad. Agradecemos profundamente que, a pesar del tiempo y la distancia, John y su familia consideren a esta ciudad su hogar. Esperamos con ilusión su próxima visita en 2026”, apostilla.

John Pérez fue recibido el pasado doce de abril por la plantilla de Segunda Federación de la Real Balompédica, ante la que aseguró que a pesar de la distancia y del cambio horario, siempre había seguido la actualidad albinegra. “La diferencia horaria, que me obliga a madrugar, no es un obstáculo”, garantiza. “Me gusta muchísimo sentir los partidos, me da vida”, recalca.