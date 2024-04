Medio siglo de fidelidad a la Balompédica desde Australia

El equipo de Segunda Federación de la Real Balompédica Linense ha tenido este viernes el bonito gesto de compartir parte de su jornada con el emigrante linense John Pérez, al que más de medio siglo de distanciamiento físico no le ha arrebatado su vinculación con los colores blanco y negro. Residente en Melbourne (Australia), se encuentra en La Línea de vacaciones.

“Nací el la Línea en el 1954 y cuando cerraron la frontera de Gibraltar mis padres, como tantos, tuvieron que emigrar y lo hicieron a Melbourne, Australia, donde estoy desde 1970”, explica el homenajeado a través de la propia Balona.

“Llevo 54 años allí, tengo un hijo y una hija y a pesar de la distancia siempre he conseguido seguir al equipo ya sea por radio y en los últimos años por televisión”, agrega.

“La diferencia horaria, que me obliga a madrugar, no es un obstáculo”, garantiza. “Me gusta muchísimo sentir los partidos, me da vida”, reaclca.

John Pérez ha tenido la oportunidad de charlar con integrantes de la primera plantilla y del cuerpo técnico y de fotografiarse con ellos al término de la sesión de trabajo.