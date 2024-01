Diego Jiménez, baja por sanción en la Balona para su visita al Águilas

La Real Balompédica Linense acudirá al encuentro de la vigésimo primera jornada del grupo IV de la Segunda Federación que disputará el próximo domingo cuatro de febrero (17:00) en el estadio El Rubial frente al Águilas de Murcia con una baja confirmada, la del polivalente defensa Diego Jiménez. El zaguero zamorano será sancionado el miércoles por el Juez Único para las competiciones no profesionales al haber visto en la pasada jornada, ante el Yeclano, la quinta cartulina amarilla de la temporada.

La sonrojante derrota que la Real Balompédica encajó este domingo a manos del líder Yeclano (1-4) ha dejado, además, secuelas para la siguiente jornada de liga. Los albinegros no podrán contar en su visita al tercer clasificado, el Águilas FC, con uno de los fijos en el esquema de Baldomero Hermoso Mere, Diego Jiménez, titular en las 20 jornadas ya disputadas y relevado en solo dos oportunidades, la segunda precisamente en el choque ante el líder. Es, con 1.769 minutos, el jugador de la plantilla que más minutos ha pasado sobre el terreno de juego.

El técnico de los albinegros confeccionó el pasado sábado una lista con los 19 futbolistas que tenía disponibles y descartó poco antes del choque al tarifeño Pepe Greciano, aún inédito en esta competición.

Esta semana, conocida la baja de Diego Jiménez, está pendiente por un lado del posible regreso, siquiera sea para comenzar el encuentro en el banquillo, de Santi Jara, lesionado en el último choque de 2023, el que la Balompédica disputó en Cartagena ante el filial departamental. Por otro, de la posible incorporación de un lateral zurdo sub-23 antes de que cierre el mercado de invierno, el próximo jueves día uno de febrero a las 23:59.

En caso de que se produjese cualquiera de estas circunstancias -o ambas- el míster tendría que hacer de nuevo uno o dos descartes antes de emprender el sábado viaje hasta tierras murcianas.

Los de La Línea, que vienen de encajar una doble derrota y que se han descolgado a cuatro puntos de la quinta plaza, afrontan el tercer duelo de un ciclo ante rivales de la parte alta que hasta el mometo se le está atragantando. El choque no se presente nada fácil, ya que el Águilas no conoce la derrota en 2024 y es uno de los tres equipos del grupo que aún no ha perdido en casa.