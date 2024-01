Mere: "Quiero pedirle perdón a la afición. Es un día muy doloroso para todos"

"Quiero pedirle perdón a la afición. Es un día muy doloroso, para nosotros los primeros. Las disculpas van para ellos. Vamos a trabajar desde mañana (por el lunes) para cambiar esto. Sé que ahora se ve muy difícil todo, pero la dinámica y la trayectoria del equipo no es tan mala como para este resultado lo tire todo por tierra". Así se expresó el entrenador de la Balona, Baldomero Hermoso, Mere, tras el partido que su equipo perdió en casa ante el Yeclano.

"Es difícil", comenzó Mere en la sala de prensa del Ciudad de La Línea. "El resultado está muy lejos de lo queríamos y de lo que esperábamos. Sin que sirva de excusa, creo realmente que la primera parte no fue para irnos perdiendo por cero a tres. Pero pasó y tiene que ser un argumento para mejorar. Los errores los cometimos seguramente nosotros y los aciertos ellos. Lo intentamos en la segunda parte, pero teníamos un equipo muy sólido enfrente, que demostró por qué de los últimos once partidos ganó diez. No fuimos capaces de cambiar eso", reflexionó.

El técnico no movió a su equipo en el descanso, cuando el resultado era ya de 0-3 y explicó así la razón: "Pienso que el resultado estaba siendo consecuencia de acciones aisladas y quería darle un poquito de continuidad al equipo en la segunda parte a ver si éramos capaces de corregir los pocos errores que nos habían constado tan caros. Pero no estuvimos como esperaba. No fuimos capaces de acercarnos al área contraria con peligro. Aunque marcamos un gol fue ya para el uno a cuatro".

"El partido se terminó en el minuto 45. Quisiera que hubiéramos reaccionado de otra manera, pero no fue así y en la segunda parte el equipo no me gustó. Pero antes no estaba viendo al equipo mal, teniendo en cuenta que teníamos enfrente un rival muy bueno en los duelos, en el balón dividido, que te permite muy poco cerca de su portería, pero, dentro de eso, ya habíamos tenido un par de ocasiones que podían haber hecho que nos pusiéramos por delante. Entonces, llegaron los goles de ellos llegaron muy seguidos, cada uno con un contexto muy particular y, repito, esto no quiero que suene a excusa", manifestó.

El entrenador tiene claro cuál es su primer objetivo esta semana: "En el partido del Águilas tenemos que recuperar la seguridad defensiva porque si no no vamos a ninguna parte".