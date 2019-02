Abel Gómez: "Hasta el momento de la expulsión tuvimos el partido donde queríamos"

El entrenador del Atlético Sanluqueño, Abel Gómez, consideró ante los medios después de la derrota a manos de la Balona que "la decisión del colegiado" al expulsar a Alberto García fue "muy injusta" y les condicionó mucho. "El empate era lo más justo porque el equipo lo dio todo. Llevarnos algún punto de aquí nos hubiera reforzado mucho más. Nos vamos de vacío, pero nos tenemos que quedar con las cosas positivas para seguir creciendo", señaló.

"Fue un partido como previmos, con mucha igualdad y fuimos capaces de limitar las virtudes de la Balona. Apenas nos crearon ocasiones. La primera parte fue muy igualada y en el segundo tiempo empezamos mucho mejor. Cuando tuvimos el partido más controlado llegó la expulsión, que considero totalmente injusta y nos condicionó. Nos tocó defender y lo hicimos bien, pero en una acción desafortunada nos fuimos de vacío", explicó el técnico sevillano.

"Estoy muy orgulloso del trabajo y del compromiso que pone mi equipo contra las adversidades. Esta vez tocó remar contra un árbitro que quiso ser protagonista cuando no procedía, porque no hubo nada fuera de lo normal. El encuentro fue totalmente limpio, muy disputado, pero sin ninguna acción más allá. En un choque de cabezas fortuito nos deja con un jugador menos de una forma totalmente injusta", remarcó.

"Hasta el momento de la expulsión teníamos el partido justamente donde lo queríamos. Sabíamos que ellos, al jugar en casa, en la segunda mitad tenían que irse un poco más hacia arriba y ahí podíamos aprovechar. En el primer tiempo estuvimos muy bien plantados y jugando en campo contrario. Con su decisión, el árbitro tiró por tierra el trabajo de todo el equipo", sostuvo.

"Alberto no levanta ni los brazos, fue un salto normal en el que los dos jugadores saltan y chocan las cabezas. Nada más. Eso no puede ser expulsión en la vida. Le digo al linier, que está incluso más cerca de la jugada que yo, que puede decirle al árbitro que no hubo nada", añadió.

"Sabemos que de aquí al final de liga nos quedan partidos muy importantes. El empate hubiera sido lo más justo y nos habría ayudado mucho. Tenemos que afrontar los partidos siguientes como lo venimos haciendo y así seguro que vamos a conseguir el objetivo", finalizó.