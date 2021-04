La Real Balompédica Linense no se va a encontrar este domingo (18:00, en directo por Footters) un Real Murcia con los brazos bajados. Así al menos lo afirma el entrenador del equipo grana, José Luis Rodríguez Loreto, que se niega a tirar la toalla a pesar de que es consciente de que las opciones de su equipo para acabar entre los dos primeros del grupo IV-D de la Segunda B son remotas: “Hay que seguir insistiendo y trabajando. Mientras haya una posibilidad la tenemos que pelear, no solo es por la posibilidad sino por el escudo que estamos defendiendo, y hay que hacerlo hasta el final”, recalca el preparador, que en su etapa como jugador defendió la camisola murcianista durante cuatro temporadas, logrando un ascenso a Segunda y otro, a Primera división.

Loreto califica a la Balona como “un equipo de la categoría con gente con experiencia”. El míster del equipo de casa no evitó hacer referencia al jugador de moda no ya en el grupo IV, sino en la categoría, el sierraleonés Alhassan Koroma. “Cuenta con jugadores como el extremo Koroma que marca diferencias y hay que frenarlo para que no haga daño. No podemos cometer errores”, dijo.

Un triunfo en suelo murcianista daría a la Balona el ascenso a la Primera RFEF (Liga Pro) siempre y cuando el Tamaraceite no gane en Córdoba. Sin embargo, la única opción de los pimentoneros pasa por ganar los tres partidos que restan y esperar a otros marcadores.

En ese contexto el exfutbolista de Betis, Córdoba, Zaragoza y Logroñés continuó en su comparecencia ante los medios locales con una arenga que parecía destinada a su vestuario más que a los informadores presentes: “Quiero recuperar el ánimo de los jugadores, que tengan la confianza para salir el domingo a ganar. Yo me dedico a intentar que cada partido compitan, nada más”.

Loreto, que llegó invicto al final de la primera fase después de haber relevado en febrero a Adrián Hernández, entiende que la suerte le está siendo esquiva en esta segunda, en la que su equipo ha ganado el partido de casa, pero ha perdido en los dos desplazamientos. “Ha sido una semana complicada porque el fútbol no ha sido justo con el equipo”, sostuvo.

“La realidad es que nos lo hemos sacado de la cabeza poco a poco", aseguró en referencia a su último derrota. "Hemos ido trabajando y creo que el equipo va a llegar bien”, se apresuró a recalcar.

“El problema es que nos sigue penalizando mucho lo que hacemos mal”, lamentó. “A veces la fortuna en el fútbol también aparece, no me guste fiarme de la fortuna porque yo confío más en el trabajo, pero es cierto que en una dinámica positiva a lo mejor no nos pasa esto”.

El técnico da por hecho que el público que acuda a la Nueva Condomina [ahora conocido como Enrique Roca por cuestiones publicitarias] no será precisamente generoso con su plantilla: “Va a protestar, es lícito y ha pasado en toda la historia del fútbol. La afición es soberana, quiere triunfos. Es una afición desgastada tras tantos años en esta categoría y que ha vivido momentos muy buenos, y cuando un equipo como el Murcia está en momentos tan delicados es normal que salgan los nervios y las críticas. No pasa nada. Hay que entenderlo”, concluyó.