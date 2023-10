Balona, tócala otra vez

La Real Balompédica Linense repite este domingo (17:00) en el Ciudad de La Línea, en esta ocasión para recibir al Rácing Cartagena el heredero del Mar Menor. Los albinegros han resurgido y buscan una tercera victoria en serie que no logran desde abril de 2021. El técnico de los de casa, Baldomero Hermoso Mere recupera al defensa central Morcillo, que parece llamado a ser titular después de cumplir su sanción. El meta Álex Orozco es el único canterano en la convocatoria, para suplir la ausencia del lesionado Rodri Gea, quien ni siquiera podrá seguir desde el banquillo el partido contra su exequipo (Mar Menor). Sí que podrá jugar otro ex del equipo nodriza, el también guardameta Facundo Ackerman, partícipe del ascenso a Segunda Federación.

Una Balona situada justo en el cruce de caminos entre mirar hacia arriba -que es su objetivo- o volver a preocuparse por verse demasiado cerca de la zona roja del grupo IV de la Segunda Federación. Unas catacumbas que, de forma breve, pero ya ha visitado esta temporada.

Los albinegros tienen este domingo la posibilidad de despejar dudas. Pero si alguien se piensa que después de doblegar al líder Marbella todo va a ser coser y cantar se equivoca. A pesar de que fuera de casa no muestra su mejor cara, el Racing de Cartagena (heredero del Mar Menor) no tiene pinta de acabar convirtiéndose en un rival fácil.

Ficha técnica Real Balompédica: Facundo Ackerman; Miguel Cera, Morcillo, Diego Jiménez, Nani; Fran Carbiá, Javi Pérez (Sergi Monteverde), Dani Santafé, Santi Jara, Joao Pedro y Aridane Santana. Rácing Cartagena: Iván Martínez; Tekio, Morros (Diego Ruiz), Cifu, Migue Marín; Álvaro Comenge, Pepe Bernal, Lalo (Celihueta), Gonzalo Miranda; Raúl González y Montijo. Árbitro: José Antonio Muñoz Blázquez, de Don Benito (Badajoz). Sin antecedentes con ambos equipos. Hora: 17:00 (Novena jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de Notikomu). Estadio: Ciudad de La Línea. Antecedentes: La Balona, lógicamente, no se ha enfrentado antes a un Rácing de Cartagena refundado este verano. Tampoco lo había hecho con su equipo nodriza, el Mar Menor.

La lista de bajas de los de casa la componen esta semana del ya mencionado Rodri Gea y dos que aún están inéditos en la competición, el defensa Javi Fernández y el atacante tarifeño Pepe Greciano. Por el contrario es alta Jorge Morcillo. El regreso del central a la convocatoria provoca que solo haya un canterano en la convocatoria, el guardavallas Álex Orozco.

En cuando a la alineación se da por hecho que Morcillo regresará al eje de la zaga, pero la duda es si Mere mantendrá el sistema con tres centrales o volverá a la defensa de cuatro, que es lo que parece deducirse de sus palabras en la rueda de prensa previa al encuentro.

En cualquier caso debe haber un sacrificado, que bien puede ser Sergi Monteverde bien uno de los jugadores más ofensivos para que Javi Pérez adelante su posición. Incluso este último.

El preparador albinegro asume que las dos victorias consecutivas, sobre todo después de dos derrotas, han tranquilizado las aguas. “Estos dos resultados positivos nos han posicionado como el que corre una maratón, para meternos en ese grupo de los que quieren ir a por la medalla y el partido del Mar Menor nos puede dar ese empujoncito para posicionarnos arriba”, dice.

“El equipo siempre se entrena bien, los veteranos guían de forma magistral a los jóvenes, pero estos últimos resultados nos dan credibilidad y refuerzan ese trabajo del día a día", recalcó el preparador.

El técnico, como es norma en él, no ha pistas sobre el once inicial, pero sí que advierte que su equipo espera a un contrincante muy diferente al líder Marbella y que eso puede condicionar alguna de sus decisiones. "El rival no tiene nada que ver al del Marbella, están acostumbrados a entrenar en un campo de césped artificial y jugar en uno de natural, cuenta con jugadores experimentados, que dominan bien los diferentes tipos de partidos”.

“Suelen utilizar un 4-4-2 que pueden alternarlo muy bien y hay que cambiar ese registro defensivo para contrarrestar eso y ojalá a nivel ofensivo encontremos la peligrosidad que tuvimos el pasado domingo", añadió.