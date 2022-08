Pandalone: "A lo mejor la Balona me viene grande y es el momento de echarse a un lado"

El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, ha deslizado este martes que puede haber llegado el momento de que abandone el club, lo que traducido querría decir que traspasase su paquete de acciones a un tercero. El empresario italiano sugiere: “'La Primera Federación es una categoría que, como dice mucha gente, es un traje que a la Balona le puede quedar grande, pero también puede quedarme grande a mí. Tengo que mirar el futuro del club porque, a lo mejor, ha llegado el momento de dar un paso al lado”.

Estas manifestaciones tan rotundas llegan apenas una semana después de que Europa Sur advirtiese de que el empresario romano estaba haciendo frente con su aportación personal a los gastos de comienzo de temporada y a que el propio Pandalone realizase, tras el empate del sábado en Valdebebas ante el Castilla, una llamada de auxilio a su afición, que apenas aporta 1.400 abonados.

En una entrevista concedida a Álvaro Gallardo en Radio Algeciras de la Cadena Ser, Pandalone, que no escatimó elogios para su plantilla, recalcó que el club ha afrontado “un verano complicado” como consecuencia de las obras de reconstrucción del estadio Municipal, una de las causas por las que el primer equipo se ha ejercitado en Marbella durante todo el verano. “No se trata de llorar, pero nos encontramos con problemas que los demás no tienen y gestionamos cosas que no tienen nada que ver con un club de fútbol”, lamentó el mandatario.

Con respecto a la falta de respuesta de los aficionados a la campaña de captación de abonados, dijo: “Llevo aquí cinco años y no demostramos como club la categoría en la que estamos. Igual es culpa mía, pero estamos en una categoría peleando con los que estamos peleando y en una ciudad como La Línea, donde gracias a la Balona se respira fútbol, donde se exige, se exige y se exige... a lo mejor es que ha acabado mi ciclo, igual tendrá que venir otro, con una mentalidad diferente”.

“Me da la sensación de que desde que yo estoy aquí se exige que la Balona esté en Primera, que dé entradas gratis, se piden muchas cosas que a lo mejor antes no se exigían”, defendió. “El sábado había quien entendía que debíamos ganar cero-cinco al Castilla... son personas que no se dan cuenta de la realidad o que no saben que en ese equipo hay un jugador que él solo gana un treinta por ciento más de todo nuestro presupuesto”.

“Yo represento a la Balona, a La Línea, en toda España, defendiendo siempre que nuestros derechos tienen que ser respetados, pero no tengo la sensación de tener ese apoyo de voy a ayudar a quien me está representado", recalcó. "Y por supuesto no hablo de los 1.300, 1.400 que siempre están a nuestro lado y nos apoyan”.

“Ya el otro día lo dije tranquilamente, me estoy quedando solo”, advierte. “Como dice mucha gente esta categoría es un traje muy grande para la Balona, pero igual también es un traje muy grande para mí y yo tengo que velar por el futuro de la entidad".

“Yo soy muy crítico conmigo, siempre he mirado por el bien de la Balompédica, pero igual es que no he sido capaz de transmitir todo esto a la afición, a la ciudad, así que probablemente tendré que darle un cambio al club, para que venga alguien y le dé un cambio, porque ahora mismo somos una propiedad pequeña, un club humilde luchado contra un gigante”, finalizó.