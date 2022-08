Pandalone, la 'palanca' de la Balona

El verano de 2022 pasará a la historia, en el apartado futbolístico, como el de las palancas. Un eufemismo inventado para explicar que los clubes que carecen de liquidez, en la mayoría de los casos como consecuencia de su mala gestión, hagan operaciones económicas a medio-largo plazo que les permitan reforzarse y competir con garantías.

La Real Balompédica Linense cerró el curso pasado con un déficit de alrededor de 500.000 euros. Por si fuera poco, ha visto como la campaña de captación de abonados, que tantas expectativas levantó en un principio, ha terminado por constituirse en el habitual fiasco de cada temporada. El conjunto de La Línea aparece en diferentes publicaciones, excluidos lógicamente los filiales, entre los diez-doce con menos respaldo en ese apartado de toda la Primera Federación. Con un poco de suerte alcanzará o superarán ligeramente los 1.500 carnets, que además han abaratado su precio con respecto al curso precedente. Es decir, generan menos ingresos.

Tanto el club como el propio Ayuntamiento mantienen la esperanza de que la próxima andadura, con el Nuevo Municipal casi terminado, se produzca una mayor respuesta y justifica en el estado del recinto la escasa respuesta de su hinchada. Pero ese cambio de actitud de su parroquia está por ver.

De momento la única certeza es que la dureza deportiva de la categoría llevará a los que entrena Alberto Monteagudo a enfrentarse, por nombrar solo a algunos, con los más de 16.000 abonados del Deportivo de La Coruña o los casi 12.000 que ya tiene el Córdoba... que se había marcado como objetivo superar la barrera de los 11.000. Eso, por no hablar de los equipos vinculados. Una vez en el césped, como es legítimo, los hinchas balonos querrán que su equipo compita (y hasta gane) con esos clubes.

La Balompédica ya cerrado un presupuesto para la andadura 2022-23 que rondará los 1.500.000 euros y que, debido a que el Municipal en obras no podrá albergar en ningún caso más de 4.000 almas, tiene casi garantizado que generará nuevas pérdidas si no se produce un traspaso de relumbrón que lleva tres años negándose.

Para que el aficionado se haga una idea, la Real Balompédica ya han tenido que abonar unos 200.000 euros para comenzar a competir, porque la Federación Española exige no solo el dinero de la inscripción, sino el pago de multas... Por delante quedan unos 100.000 euros para desplazamientos y otros 50.000 para arbitrajes, por señalar los capítulos más llamativos más allá de la nómina mensual.

La entidad ya está de facto constituida en Sociedad Anónima Deportiva (es solo cuestión de que se haga oficial) pero al presidente, Raffaele Pandalone, se le torció el acuerdo con el jerezano Juan Díaz, que como ya informó Europa Sur a finales del pasado mes de junio, hace tiempo que está fuera de la gestión del club, por mucho que no haya ningún comunicado que lo refrende.

Pandalone busca nuevos compañeros de viaje y aunque ha pegado en varias puertas, de momento no lo ha encontrado respuesta. Así las cosas todos esos desembolsos del verano (como también por ejemplo la fianza de los pisos alquilados, los desplazamientos hasta Marbella para entrenar, pagos a la Seguridad Social...) salen del bolsillo del empresario italiano, que, mitad en broma mitad en serio, asevera en privado que prefiere que no se cuantifique públicamente hasta donde llega su aportación para que no acabe con su estabilidad familiar.

Es decir, que mientras otros clubes están viviendo de patrocinadores (en el caso de la Balona muchos pagan de manera fraccionada), abonados... la Real Balompédica tiene en su presidente la palanca que le permite seguir compitiendo en Primera RFEF. Ahora se entiende que cuando sumó cuatro años en el cargo dijese que hacerse cargo de la entidad fue una locura. Una bendita locura de la que está disfrutando la [ahora] diezmada afición de La Línea